Kiša, vjetar i blato nisu zaustavili sportaše na tradicionalnom Vinkovačkom triatlonu

Uz one koji su na jezeru uvijek, okupili su se i oni spremni za izazov.

Triatlon je počeo plivanjem. Najbrži plivači od 76 odvažnih poveli su utrku i prvi stigli na cilj prve dionice duge 750 metara.

Uz dobro utrenirane sportaše izazov triatlona prihvatili su i rekreativci.

„Nisam se baš spremala, dva puta vozila bicikl, inače malo trčim.“ kaže Ana Orešković iz Vinkovaca.

No, motivacija je tu.

„Mama budi dobra i brzo to napravi da budeš u top 10.“ poručuje Anina kćer.

Za to treba i top kondicija jer nakon plivanja slijedi 20 kilometara bicikliranja.

Uzbuđeni su i natjecatelji i gledatelji.

„Napeto je, organizacija odlična, sve pohvale svima, dosta natjecatelja s obzirom na vremenske okolnosti, prilike, odnosno neprilike.“ kaže Filip Matijević iz Vinkovaca.

Za uspjeh je bilo potrebno boriti se s vremenom i izazovnim dionicama utrke, s drugim natjecateljima i sa samim sobom.

„Mislim da sam drugi ili treći izašao na plivanju i da sam prvog stigao možda nakon 4-5 kilometara i od tada sam bio sam.“ kaže Marko Kunac iz Vukovara.

Triatlonci na cilju, nakon sat i pol vremena, iscrpljeni, ali sretni.

„Vrijedi se potruditi, bilo je blata, padova i svega, ali evo, tu sam, ja još uvijek nisam došla k sebi, tako da osjećaj je ono ludilo, fenomenalan.“ kaže Kristina Kiš iz Osijeka.

„Fantastično, još jedan uspjeh, osjećam se odlično, svi bi trebali malo se baviti fizičkim aktivnostima i isprobati svoje mogućnosti.“ kažen Tihomir Gilma iz Đakova.

„Malo odricanja i to je to, ali gušt i za zdravlje, nešto se uvijek vidi, nismo bili uopće u Vinkovcima i odlučili prvi puta doći u Vinkovce, napraviti izlet i utrku i prekrasno je, prekrasno.“ kaže Tihomir Golner iz Ivanić Grada.

Zadovoljni i organizatori triatlona.

„Nama nije bitno toliko vrijeme, tko će biti koji, nama je bitno da svaki natjecatelj završi tu utrku i da bude sam zadovoljan sa svojim rezultatom.“ kaže Igor Nađ iz Triatlon kluba Vinkovci.

Važno je i druženje s ljudima koji dijele istu strast prema ovom sportskom natjecanju.

„Za mene je ovo i više od natjecanja, mjesto gdje se prije svega stvaraju velika prijateljstva, poznanstva, a kad dođeš doma nosiš jednu lijepu uspomenu, ono zadovoljstvo.“ kaže Josip Romić, gradonačelnik Vinkovaca.

Zbog tog je osjećaja Vinkovački triatlon postao je utrka koja se ne propušta - naravno ukoliko ste spremni za izazove i testiranje granica svojih mogućnosti.