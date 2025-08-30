Kiša, vjetar i blato nisu zaustavili sportaše na tradicionalnom Vinkovačkom triatlonu
Ni kiša praćena vjetrom nije smetala sportašima koji su testirali granice svojih sposobnosti na tradicionalnom Vinkovačkom triatlonu. Plivali su750 metara, potom 20 kilometara biciklirali pa do cilja trčali stazom dugom 5 kilometara.
Uz one koji su na jezeru uvijek, okupili su se i oni spremni za izazov.
Triatlon je počeo plivanjem. Najbrži plivači od 76 odvažnih poveli su utrku i prvi stigli na cilj prve dionice duge 750 metara.
Uz dobro utrenirane sportaše izazov triatlona prihvatili su i rekreativci.
„Nisam se baš spremala, dva puta vozila bicikl, inače malo trčim.“ kaže Ana Orešković iz Vinkovaca.
No, motivacija je tu.
„Mama budi dobra i brzo to napravi da budeš u top 10.“ poručuje Anina kćer.
Za to treba i top kondicija jer nakon plivanja slijedi 20 kilometara bicikliranja.
Uzbuđeni su i natjecatelji i gledatelji.
„Napeto je, organizacija odlična, sve pohvale svima, dosta natjecatelja s obzirom na vremenske okolnosti, prilike, odnosno neprilike.“ kaže Filip Matijević iz Vinkovaca.
Za uspjeh je bilo potrebno boriti se s vremenom i izazovnim dionicama utrke, s drugim natjecateljima i sa samim sobom.
„Mislim da sam drugi ili treći izašao na plivanju i da sam prvog stigao možda nakon 4-5 kilometara i od tada sam bio sam.“ kaže Marko Kunac iz Vukovara.
Triatlonci na cilju, nakon sat i pol vremena, iscrpljeni, ali sretni.
„Vrijedi se potruditi, bilo je blata, padova i svega, ali evo, tu sam, ja još uvijek nisam došla k sebi, tako da osjećaj je ono ludilo, fenomenalan.“ kaže Kristina Kiš iz Osijeka.
„Fantastično, još jedan uspjeh, osjećam se odlično, svi bi trebali malo se baviti fizičkim aktivnostima i isprobati svoje mogućnosti.“ kažen Tihomir Gilma iz Đakova.
„Malo odricanja i to je to, ali gušt i za zdravlje, nešto se uvijek vidi, nismo bili uopće u Vinkovcima i odlučili prvi puta doći u Vinkovce, napraviti izlet i utrku i prekrasno je, prekrasno.“ kaže Tihomir Golner iz Ivanić Grada.
Zadovoljni i organizatori triatlona.
„Nama nije bitno toliko vrijeme, tko će biti koji, nama je bitno da svaki natjecatelj završi tu utrku i da bude sam zadovoljan sa svojim rezultatom.“ kaže Igor Nađ iz Triatlon kluba Vinkovci.
Važno je i druženje s ljudima koji dijele istu strast prema ovom sportskom natjecanju.
„Za mene je ovo i više od natjecanja, mjesto gdje se prije svega stvaraju velika prijateljstva, poznanstva, a kad dođeš doma nosiš jednu lijepu uspomenu, ono zadovoljstvo.“ kaže Josip Romić, gradonačelnik Vinkovaca.
Zbog tog je osjećaja Vinkovački triatlon postao je utrka koja se ne propušta - naravno ukoliko ste spremni za izazove i testiranje granica svojih mogućnosti.