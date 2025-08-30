Zajedno imaju 2830 kilograma: Ovo su kandidati koji će stati pred kamere kako bi promijenili život

Od ponedjeljka, 1. rujna u 21:15 sati na RTL-u, te 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo kreće deveta sezona popularnog showa Život na vagi, u kojoj će 18 kandidata krenuti na put prepun izazova, promjena i osobne transformacije. Ova sezona donosi još snažnije priče, motivaciju i borbu za bolji život jer će svaki kandidat imati priliku suočiti se s vlastitim granicama, preprekama i željom za promjenom.

Josipa

Josipa ima 49 godina i dolazi iz Kostrene, a njezin život obilježila je uloga majke. Sada, kada su djeca odrasla, odlučila je napokon napraviti nešto i za sebe. Otkriva da se budi s bolovima i nezadovoljna sobom, a najviše je muči što je višak kilograma spriječio u mnogim željama i planovima - od igranja nogometa ili rukometa u mladosti do putovanja na kojima bi mogla pratiti ritam hodanja. Za svoje uzore navodi ljude koji su joj pokazali što znači borbenost i upornost - od Aline Pantseyeve i Irene Pušec do braće Sinković, čijoj se snazi i disciplini divi. Sama za sebe kaže da je uporna, strpljiva, osjećajna i uvijek spremna pomoći, a u budućnosti sebe vidi kao zdraviju i zadovoljniju ženu, spremnu ostvariti još jedan veliki san. Želja mi je udomiti dijete", kaže s osmijehom i vjerom da je sada pravi trenutak za novi početak.

Foto: Rtl

Ivana

Ivana za sebe kaže da je komunikativna, snalažljiva, vedra, uporna i tvrdoglava - no iza tog optimizma skriva se težina koja je već godinama sputava u svakodnevici. Najviše se sramim kad trebam kupiti odjeću, a nema veličine za mene. Ili kad na poslu trebam nešto napraviti, a ne mogu zbog svoje težine", priznaje 38-godišnja Bjelovarčanka. Kao uzore navodi bivše kandidate Ivana Krolu i Gabrijelu Crnjac, koji su joj dokaz da se upornošću i nakon showa može nastaviti boriti i pobjeđivati. A sada je i ona spremna krenuti tim putem - da bi živjela zdravije, s manje boli i više ponosa, ovaj put s fokusom na sebe.

Foto: Rtl

Zoran

Zoran (43) iz Varaždina, vozač kamiona i privatni poduzetnik, opisuje sebe kao nekoga tko je uvijek spreman izboriti se za sebe, ali i iskreno veseliti tuđim uspjesima. U društvu ga znaju kao zabavljača - onog koji će uvijek nasmijati ekipu i unijeti dobru energiju. Njegova inspiracija je bivša kandidatkinja showa Štefica Sever, koju poznaje od djetinjstva, a najveći uzori roditelji koji su, unatoč skromnim radničkim plaćama, uspjeli održati obitelj na okupu. Zoran ne voli dvolične i narcisoidne osobe te lažljivce, ali cijeni iskrenost, rad i obiteljske vrijednosti. Sada je spreman napraviti promjenu - za sebe, svoje zdravlje i sve avanture koje ga tek čekaju.

Foto: Rtl

Ivan

Zagrepčanin Ivan, poznat kao GallaSandalla, ima oko pola milijuna pratitelja na raznim društvenim mrežama te svojom kreativnošću neprestano privlači publiku. Živi ono što voli, a poslom influencera i kreatora sadržaja na društvenim mrežama uspješno spaja maštovitost i poduzetnički duh. Moj bijeg od stvarnosti je igranje kompjutorskih igara i smišljanje novih ideja za kampanje. To je moj način punjenja baterija", otkriva 25-godišnjak kojeg obožavaju najmlađi. Kad bi nešto mijenjao, to bi bio izgled - ne zbog taštine, nego zbog zdravlja. Vidi sebe kao ustrajnu osobu koja može i hoće napraviti preokret u svome životu, a za pet godina zamišlja sebe vitkijeg, s pet puta više pratitelja i barem stotinu novih uspješnih projekata. Za njega 'Život na vagi' nije samo put mršavljenja - to je nova razina igre, a cilj mu je izaći kao pobjednik.

Foto: Rtl

Marija

Marija dolazi iz Blaca u dolini Neretve, a za sebe kaže da je emotivna, pozitivno luda, šaljiva, iskrena i - pomalo lijena. Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je sagnuti se, hodati, voziti auto, pa čak i disati. Najviše se bojim zdravstvenih problema, ponajviše dijabetesa, a i općenito se brinem koliko ću živjeti", zabrinuto kaže 25-godišnjakinja koja radi kao sous chef. Motiv mi je gubitak kilograma, pokretljivost i dovođenje života u red i normalu. Najveći motiv mi je majčinstvo", kaže 25-godišnjakinja i kroz smijeh dodaje: A voljela bih nositi i haljinu!"

Foto: Rtl

Domagoj

Društven, šaljiv i snalažljiv, ali i tvrdoglav te ponekad malo lijen - tako sebe opisuje Domagoj, kuhar iz Zagreba koji kuhanje ne doživljava samo kao posao nego kao strast. "Oduvijek sam volio kuhati. Istina, zna biti stresno i naporno, ali dinamika i kreativnost tog posla su ono što me puni energijom", kaže 41-godišnjak koji se u kuhinji osjeća kao kod kuće. Domagojev najveći uzor bio je pokojni djed - čovjek od kojeg je puno naučio i s kojim je dijelio najljepše trenutke djetinjstva. Kad bi mogao vratiti vrijeme, priznaje, jednostavno bi manje jeo i bio mršaviji, a u budućnosti se vidi u ulozi šefa kuhinje u nekom dobrom restoranu - nasmiješen, zdrav, zdravljem i s novom energijom, spreman za sve životne izazove.

Foto: Rtl

Katarina

Katarina (45) iz Splita opisuje sebe kao pravednu, veselu i otvorenu osobu iako priznaje da je s godinama postala pomalo lijena. "Prije nisam bila takva", iskreno kaže. Iako se trudi zračiti vedrinom, kad je riječ o izgledu, nema milosti prema sebi. "Ništa ne volim na sebi", priznaje i dodaje kako se najviše srami trenutaka kada se mora razodjenuti. Priznaje da se ne voli gledati u ogledalo jer samo vidi - veliku katastrofu, ali unatoč svemu tome, u njoj postoji snaga i želja da se promijeni. Da napokon ostvari svoje želje i ode na klizanje, rafting, uživa Parizu na balkonu s čašom u ruci - mršavija, sretnija, proživljava svaki trenutak i ne propušta više nijednu priliku.

Foto: Rtl

Ana

Već se godinama 34-godišnja Ana nesebično brine o napuštenim psima, no sada je shvatila da i njoj treba pomoć. "Umorna sam od težine", emotivno kaže. Dodaje kako joj je višak kilograma oduzeo brojne male radosti - od mogućnosti trčanja do kupnje željene obuće i odjeće. Sebe trenutačno vidi kao neku debelu nezadovoljnu curu, no vidi i kako u toj curi tinja odlučnost. U bliskoj budućnosti želi postati sretna, vesela žena bez nagomilanih kilograma koja nastavlja živjeti punim plućima - za sebe, svoju obitelj i sve pse koje će još spasiti.

Foto: Rtl

Snežana

Snežana iz Zagreba po prirodi je odlučna, topla i zaštitnički nastrojena - osobina koja se odražava i u njezinu poslu zaštitarke. Volim posao koji radim, u njemu sam pronašla sebe. A s obitelji volim raditi apsolutno sve - kod nas je atmosfera topla, ponekad i komična, baš prava obiteljska", kaže. Kaže da su njezini junaci svi oni koji priznaju da imaju problem i ne boje se tražiti pomoć, a od sportaša istinski se divi Kostelićima i braći Sinković. Ne skriva da je ljuta što se dovela u sadašnju situaciju - ali spremna je mijenjati se! Odlučna je da se u budućnosti bavi humanitarnim radom, da i dalje radi posao koji voli te uživa u svemu što joj sada kilogrami uskraćuju.

Foto: Rtl

Ante

Ante (43) iz Kaštel Sućurca je čovjek vedrog osmijeha, društvenog duha i zvonkoga glasa koji kaže da je uvijek raspoložen za neku feštu i pjesmu. Ipak, iza te vedrine skriva se zabrinutost zbog viška kilograma pa priznaje kako je bio meta uvreda, ali ga najviše plaše bolest i rana smrt. Zbog kilaže ne može trčati, a planinarenje, bicikliranje, ronjenje i rafting zasad su neostvareni snovi. Kad se danas pogleda u ogledalo, vidi debelog čovjeka, ali i osobu koja zna što treba mijenjati. Za pet godina zamišlja sebe zdravijeg, mršavijeg i sretnijeg - spremnog na planine, bicikl i sve avanture sa sinom koje ga sigurno čekaju.

Foto: Rtl

Dubravko

Dubravko ima 58 godina i dolazi iz Karlovca. Godinama je s ljubavlju pripremao pizze, no danas priznaje kako zbog viška kilograma više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao. Kad se pogledam u ogledalo, vidim objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe", kaže s dozom humora, ali i iskrene zabrinutosti. Za sebe kaže da je veseljak, hedonist, druželjubiv i tolerantan - osobine koje mu pomažu da uvijek pronađe razlog za smijeh i dobru atmosferu, čak i u teškim trenucima. Sada je odlučio svoju životnu energiju usmjeriti na ono najvažnije - zdravlje i promjenu. Nema više odgađanja", odlučno poručuje.

Foto: Rtl

Zvonimir

Zvonimir ima 34 godine, dolazi iz Kloštar Ivanića, po zanimanju je veterinarski tehničar, no trenutačno radi kao bušač tla. Sebe opisuje kao tvrdoglavog, ustrajnog i snažnog čovjeka koji je uvijek spreman pomoći, a upravo ta upornost daje mu vjeru da će uspjeti i u 'Životu na vagi'. Najveći strah mu nije vezan uz izgled, nego uz ono najvrjednije - obitelj. Boji se da neće moći dovoljno dugo biti uz djecu i pomagati im dok odrastaju. Upravo zato ovaj put ne želi tražiti izgovore. Uvijek je bilo ono 'sutra krećem', ali to sutra nikako nije došlo. Sada je stvarno vrijeme za promjene i moram poduzeti mjere za bolji život", kaže odlučno.

Foto: Rtl

Dominik

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednog super lika, veselog i dragog, s velikim trbuhom posred tijela", kaže kroz smijeh, ali svjestan da taj 'detalj' mora nestati. ako se tijekom djetinjstva znao neugodno osjećati zbog kilograma, njegov pravi strah je puno ozbiljniji - prerani odlazak od obitelji. Straši me pomisao na njihov život bez tate", govori. Upravo zato odlučio je stati na kraj odgađanju. Došao sam do točke kada bi mi bilo jako teško skinuti sve te kilograme sam. A osim toga, fali mi natjecanja i adrenalina u životu", kaže Dominik koji sebe opisuje kao vedrog, borbenog, upornog, odanog čovjeka koji je spreman za novu životnu utakmicu.

Foto: Rtl

Nena

Iz Dicma dolazi Nena (27) koja svoj život promišlja s puno emocija i još više snova, a za sebe kaže da je uporna, zabavna i iskrena. "Opuštam se u snovima sanjareći sve ono što bih željela u budućnosti", kaže majka tri djevojčice te otkriva kako je jedan od tih snova osjećati se dobro u vlastitoj koži. Njezin najveći junak je mama, žena koja joj je pružila sve što je mogla i koja je i danas jednako predana svojim unukama. Kada bi mogla mijenjati prošlost, kaže da se ne bi dovela u sadašnje stanje i manje bi težila savršenstvu. A kada se pogleda u ogledalo, vidi zarobljenu osobu koja pokušava izaći, osloboditi se i živjeti punim plućima tako da za pet godina zamišlja sebe na poslu, sređenu i zadovoljnu, kako se vraća u svoju kuću - lakša, sretnija i puna energije za život koji je čeka.

Foto: Rtl

Ema

Ema dolazi iz Graza, ima 19 godina i već sada hrabro stoji pred jednim od najvećih izazova u svom životu. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama", iskreno kaže studentica koja jako vjeruje u sebe. Želja mi je biti druga pobjednica u 'Životu na vagi'", otkriva. Za sebe kaže da je zanimljiva, kreativna, druželjubiva i korektna prijateljica, a u budućnosti se vidi kao prava ambasadorica promjene. Za pet godina vidim se kao zvijezda 'Života na vagi' - putujem i dijelim savjete", govori mlada kandidatkinja kojoj je ovo tek prvi korak prema životu kakav zaslužuje.

Foto: Rtl

Tamara

Tamara iz Solina ima 31 godinu, radi kao frizerka i želja joj je jednog dana otvoriti vlastiti salon, no trenutačno je pred njom najveća bitka - ona za zdravlje i život. Bit će teško, ovo vrijeme želim posvetiti sebi - pobijediti samu sebe u samokontroli i disciplini", iskreno priznaje. Moj motiv je moja curica Lea - jer joj je potrebna mama", naglašava i dodaje da su joj roditelji najveći uzori zbog ljubavi, međusobnog poštovanja i skladnog braka. A kada razmišlja o budućnosti, vidi sebe zdravu i vitku, u vlastitom frizerskom salonu, kao ponosnu i nasmijanu mamu svoje tinejdžerice.

Foto: Rtl

Ivica

Dvoje starih kandidata ponovno ulaze u 'Život na vagi' a jedan od njih je Ivica koji je na prvom vaganju prošle sezone imao rekordnih 244,3 kilograma, no već je tada pokazao odlučnost. Moj je najveći talent zafrkancija na vlastiti račun", kaže kroz osmijeh, ali odmah priznaje da je njegova najveća borba ozbiljna - zdravlje i život s obitelji. Njegov san ostaje isti: ponovno odjenuti svoje vjenčano odijelo i dokazati da ga kilogrami više neće sputavati u želji da bude otac i suprug kakav želi. Moja djeca su moj najveći motiv. Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško", ističe 41-godišnjak.

Foto: Rtl

Antonija

Antonija iz Stobreča prošle je sezone sa 214,2 kilograma postala najteža kandidatkinja u povijesti showa. Želim skinuti teret ne samo s tijela nego i s uma i srca", kaže 29-godišnjakinja, koja priznaje da joj je osma sezona pokazala koliko zapravo može kad se usudi krenuti. Njezine želje ostaju iste - putovati, isprobati sportove, odijevati se kako želi i osjećati se kao i druge mlade žene. Kilogrami su do sada određivali moj život, ali sada ja želim preuzeti kontrolu. Moj je cilj naučiti voljeti sebe, izgraditi samopouzdanje i dokazati da mogu više nego što mislim."