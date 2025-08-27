Tenzije rastu, a povratnici donose presudnu odluku o finalistima 'Farme: 'Ne možeš ovdje nikome vjerovati!'

Finalni je tjedan na imanju, ali čini se da su od finalista pod većim stresom povratnici koji moraju donijeti važnu odluku koja će utjecati na daljnji tijek natjecanja, no nikako da se dogovore. Naime, moraju šestero finalista podijeliti u tri para koji će se boriti za superfinale.

Foto: Rtl

"Nikakva lutrija ne dolazi u obzir, samo direktno glasanje", smatra Manuela i požuruje ostale.

"Kako god da nas podijele, naše je da se pokažemo i izborimo", kaže finalist Darko.

Finalisti smišljaju strategije i pripremaju se za okršaj. Tenzije rastu zbog optužbi, lobiranja i curenja informacija iz kuće. Tko je za to kriv?

"Ne možeš ovdje nikome vjerovati", zaključit će dio povratnika.

Foto: Rtl

Rad na tjednom zadatku dobiva zamah zahvaljujući novom iznenađenju, no vrijeme opasno curi.

Rasprave o tome treba li razdvojiti saveze ili osigurati prolazak određenih natjecatelja dodatno dijele skupinu povratnika. Nakon ispitivanja finalista o njihovim zaslugama i planovima, čini se da je dogovor postignut.

Međutim, jedan potez iznenađenja mijenja sve i remeti planove.

Tko ima asa u rukavu, otkrit će nova epizoda "Farme", večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

