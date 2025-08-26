'Krije li se u pobjedniku igre superfinalist?': Uzbuđenjima na 'Farmi' nikad kraja

Finalisti su pod dojmom zbog povratnika koji su preuzeli imanje. "Imamo Kikija i Doru", razmišlja Ivan tijekom razgovora s Darkom. "Koliko sam vidio na njihovim licima, ignorirali su nas i ne žele komunikacije s nama", otkrio je Ivan. "Najviše su me razočarali Jelena i Manja, bili smo do zadnjeg dana jako dobri, ali nek' je njima to na dušu", dodao je Ivan.

Foto: Rtl

Neki su i razočarani novom situacijom. "Što si umišljaju, tko su", izjavila je, pak, Rebecca. "Izbacili su nas iz kuće, jedu našu hranu", dodala je finalistica tijekom razgovora s Nikolinom. "Ići ćemo sigurno ti i ja protiv njih", zaključila je. "Već su me krenule paranoje prati pred finale", zaključila je.

Kreću finalne kalkulacije, a odluke koje slijede - muče sve. Povratnicima je teško sa zadatkom koji je pred njima. "Zanima me što će se odigrati i kako", otkrio je jedan od povratnika.

Foto: Rtl

Novo jutro na 'Farmi' donijelo je igru finalistima, svanuo je dan za farmerske igre. "Nadam se da neće biti potencijalna arena", otkrio je kandidat.

Nova epizoda 'Farme' od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

