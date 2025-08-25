Više poljubaca nego ikad? Nova sezona 'Ljubavi je na selu' donosi iznenađenja

U predivnom zelenom okruženju, uz zalazak sunca i u idiličnoj drvenoj kućici, voditeljica Anita Martinović (41) ima pune ruke posla. Sprema cvijeće, slaže stolnjak i stolce te pazi na svaki detalj kako bi farmeri i njihove dame imali savršeno mjesto za prvi susret.

„Prvo moramo stvoriti pravi ugođaj, a onda kreće upoznavanje“, kaže Anita dok s osmijehom priprema teren.

Na početku sezone upravo će prvi spojevi biti u centru pažnje. Farmeri će imati priliku bolje upoznati dame – kroz razgovore o hobijima, prošlim vezama, prvim razočaranjima, ali i možda ponekim poljupcem. Produkcija najavljuje da će ove godine „dejtinga“ biti više nego ikada.

„Uvijek se veselim novim farmerima i njihovim pričama. S njima proživljavam i lijepe i teške trenutke, pa mi svaka sezona dođe kao novo putovanje“, priznaje Anita.

Emisija se vraća u osvježenom izdanju – očekuju nas nove lokacije, simpatična iznenađenja i emotivni trenuci koji će dirnuti gledatelje.

Hoće li farmeri i dame pronaći „mjesto gdje srce pripada“, saznat ćemo uskoro u novoj sezoni „Ljubav je na selu“ na RTL-u.

