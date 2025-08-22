Veliko iznenađenje na Farmi: Suze radosnice, obiteljski susreti i dvostruko ispadanje

Emocije su preplavile imanje u novoj epizodi Farme. Kandidati su dočekali dan posjeta, a upravo je Dario bio jedan od najsretnijih farmera – u posjet su mu stigli djevojka i cijela obitelj.

Prva ga je iznenadila djevojka Dea. „Osjetio sam da to nisu farmerske ruke koje su me probudile, nego nježne i tople. Kao da sanjam“, rekao je dirnuti Dario, koji nije mogao suspregnuti suze. Par se zagrlio i poljubio, a Dea je priznala da je neizmjerno ponosna na njega te da jedva čeka da ga vrati kući.

Iznenađenje se nastavilo dolaskom Darijevih roditelja i ostatka obitelji. Najjači zagrljaj Dario je podijelio s majkom Radojkom, koja je za sve farmere pripremila bogat domaći doručak. „Mislio sam da će doći samo tata, nisam očekivao baš cijelu obitelj“, priznao je Dario. U emotivnom razgovoru s Deom otkrio je i da su se prije njegova odlaska u show posvađali, no sada je sve ostalo iza njih. „Kao da mi je pao kamen sa srca“, zaključio je.

Još jedan emotivan trenutak uslijedio je kad je Brigita došla vidjeti brata Marija. Njihov susret završio je u suzama jer su iznimno bliski, a Mario nije mogao sakriti koliko mu znači sestrina podrška.

No, osim obiteljskih trenutaka, dan je donio i novu dramu u areni. Duel između Rebecce i Doroteje dodatno je zakomplicirala voditeljica Nikolina Pišek otkrivši da će ispasti čak dva kandidata, a ne jedan. Povratnici su birali između Anđe, Ivana i Darka, te odlučili da u arenu ulazi Anđa.

U napetom obračunu, Rebecca je doslovno u posljednjoj sekundi osigurala ostanak, dok su se Doroteja i Anđa oprostile od imanja.

Sada je na Farmi ostala šestorica kandidata koji ulaze u finalni tjedan. Njihove šanse za nagradu od 50.000 eura nikada nisu bile veće – a borba za titulu pobjednika tek se zahuktava.

