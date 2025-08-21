Anđela u suzama: 'Kad mi je bilo najteže, sestra je bila tu za mene'
Razgovor sa sestrom Anđelu je dodatno ohrabrio
Dok su neki radili na tjednom zadatku, Anđela je odlučila pobrinuti se za životinje. U tom je trenutku nazvala njezina sestra na videopoziv, a Anđela nije mogla suspregnuti suze.
"Moja sestra je meni sve", poručila je kratko, obuzeta emocijama.
Razgovor sa sestrom dodatno ju je ohrabrio. "Evo, stigla sam do finala", sestra ju je pohvalila riječima: "Dobar si borac."
"Kad mi je bilo najteže, bila je tu za mene. Što god mi je trebalo, bila je tu", istaknula je.
Sestra ju je umirila rekavši da su svi dobro. Anđela je na kraju dodala: "Sad kad sam ja otišla, ostavila sam joj trojicu sinova na povjerenje. Jedino ih njoj mogu ostaviti."
