'Farma' puna emocija: Doroteju posjetila njena obitelj, pohrlila majci u zagrljaj

Na imanju je jutros mirno. U kući se još spava, a štala je bez uobičajenih jutarnjih radova. Jedino što odjekuje kroz izolaciju jest glas prve duelistice, Manuele. Iako je izolacija mjesto zabave, situacija na farmi ostaje ozbiljna – Marinko dolazi sutra, a kandidati kasne s pripremama.

"Bojim se da nećemo stići", priznao je Dario. "Na meni je zadatak da uspijemo obaviti sve zadatke."

Foto: Rtl

Prije nego što se farmu počne raščišćavati i pripremati druge objekte, trebalo je spremiti doručak za dualiste. Dario i Mario odnijeli su obrok Nikolini i Manueli, a među kandidatima se već osjeća natjecateljski duh.

"Manueli svaka čast na svakom izbačenom farmeru do sada, ali mislim da protiv Nikoline nema šanse", komentirao je Ivan. Darko je dodao: "Mislim da će Nikolina odnijeti ovu pobjedu."

Doroteja puna emocija

Manuela priznaje kako joj je žao što će neka natjecateljica morati otići. "Ne bih htjela otići doma", kaže Nikolina.

Posebnu emociju izazvao je i dolazak Dorotejine obitelji. "Stvarno nam je jako nedostajala", rekla je Dorotejina majka.

Foto: Rtl

"Mama je moj najveći prijatelj u životu, najveća potpora. Da nemam nje, tko zna što bi i gdje bi bila. Srce će mi iskočiti. Majka je majka. Taj zagrljaj mi je najviše trebao, to je ono što me gura najviše", rekla je.

Foto: Rtl

"Obitelj je stvarno super. Vole Doru, Dora voli njih. Bilo nam je važno da, kad si u takvoj sredini, imaš dobre ljude oko sebe. Stvarno sam sretna jer vidim da su svi složni", poručila je Dorotejina majka.

