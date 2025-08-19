FARMA /

Na imanje stižu odmetnici, a novo glasanje nekima će poremetiti snove o finalu: 'Sad je vrijeme za udarac!'

Foto: Rtl.hr

Tračevi i planovi šire se imanjem jer treba dobro promisliti koji je idući korak

19.8.2025.
10:33
Lea Obelić
Rtl.hr
Posljednji dani na 'Farmi' opasno se bliže, a želja za pobjedom sve je jača. Neočekivani preokret čeka kandidate već od ranog jutra – na imanje uskoro stižu odmetnici i sve se mijenja.

Foto: Rtl.hr

„Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima“, stajat će u tekstu koji će zajedno čitati i nitko više neće biti siguran ni u što.

Tračevi i planovi šire se imanjem jer treba dobro promisliti koji je idući korak – nitko ne želi pogriješiti.

Izbor za prvog duelista trebao bi proći očekivano jer veliki klan ima plan, no ništa nikad nije kako se isprva čini.

Foto: Rtl.hr

„Sad je vrijeme za udarac. Znamo koliko joj je bilo u interesu da ostane što duže, a pogotovo joj nije palo na pamet da bi mogla biti izbačena – sad“, zadovoljno će neki trljati ruke.

Kako bi dobili dodatnu snagu za dane pred njima, neke kandidate čeka emotivno iznenađenje...

Tko su odmetnici, a tko prvi duelist pokazat će nova epizoda 'Farme', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

Farma 2025
