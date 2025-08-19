Na imanje stižu odmetnici, a novo glasanje nekima će poremetiti snove o finalu: 'Sad je vrijeme za udarac!'
Tračevi i planovi šire se imanjem jer treba dobro promisliti koji je idući korak
Posljednji dani na 'Farmi' opasno se bliže, a želja za pobjedom sve je jača. Neočekivani preokret čeka kandidate već od ranog jutra – na imanje uskoro stižu odmetnici i sve se mijenja.
„Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima“, stajat će u tekstu koji će zajedno čitati i nitko više neće biti siguran ni u što.
Tračevi i planovi šire se imanjem jer treba dobro promisliti koji je idući korak – nitko ne želi pogriješiti.
Izbor za prvog duelista trebao bi proći očekivano jer veliki klan ima plan, no ništa nikad nije kako se isprva čini.
„Sad je vrijeme za udarac. Znamo koliko joj je bilo u interesu da ostane što duže, a pogotovo joj nije palo na pamet da bi mogla biti izbačena – sad“, zadovoljno će neki trljati ruke.
Kako bi dobili dodatnu snagu za dane pred njima, neke kandidate čeka emotivno iznenađenje...
Tko su odmetnici, a tko prvi duelist pokazat će nova epizoda 'Farme', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.
POGLEDAJTE VIDEO: Slaviša je sam na svjetioniku sa psom Brkicom usred Jadrana: 'To je najposebniji mir'