Detalj na ruci Jelene Đoković zapalio društvene mreže: 'Nije seljanka da stavlja one užase'

Jelena Đoković ponovno je privukla veliku pažnju javnosti, ovaj put u Dubaiju, gdje je njezin suprug Novak Đoković primio prestižnu nagradu “Globe Soccer Award” za izniman doprinos sportu. Na svečanoj ceremoniji Jelena se pojavila u društvu Novakovog brata Đorđa Đokovića, a njezino izdanje i ponašanje još su jednom potvrdili zašto je mnogi smatraju sinonimom za nenametljivu eleganciju.

Supruga najboljeg tenisača svih vremena zablistala je u jednostavnoj, elegantnoj crnoj haljini ispod koljena, uz klasične crne potpetice. Kosu je nosila savršeno isfeniranu, a make-up je bio nenametljiv i prirodan. Cijelim izdanjem Jelena je još jednom poslala jasnu modnu poruku – manje je ponekad zaista više.

Poseban trenutak večeri podijelila je i na društvenim mrežama, gdje se emotivno obratila suprugu. "Večer za pamćenje. Toliko sam ponosna na tebe", napisala je Jelena uz fotografije s ceremonije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nokti koji su “zapalili” društvene mreže

Ipak, ono što je trebala biti glamurozna večer slavljenja, neočekivano se pretvorilo u pravu raspravu na internetu. Naime, Jelena je objavila fotografiju svoje ruke na kojoj se vidi skupocjeni nakit, no dio korisnika društvenih mreža odmah je primijetio – njezini nokti bili su prirodni i nenalakirani.

Sve je krenulo komentarom jednog korisnika na platformi X: "Jeca Đoković je na ovaj preskup nakit mogla bar nokte da nalakira".

Nakon toga uslijedila je lavina reakcija i podijeljenih mišljenja. Dok su jedni kritizirali, mnogi su stali u Jeleninu obranu:

"Da stavi umjetne pa da glumi srpsku elitu? E to je suptilna razlika", "Pogledaj nokte Kate Middleton pa možda i naučiš nešto", "Netko tko toliko vodi računa o zdravlju sigurno neće koristiti lakove za koje se sve više govori da su štetni", "Nokti su uredni, ne vidim apsolutno nikakav problem", "Nije seljanka da stavlja one užase".

Rasprava se brzo proširila, a Jelenini prirodni nokti postali su tema o kojoj su govorili gotovo svi – još jedan dokaz da supruga Novaka Đokovića, svjesno ili ne, uvijek uspije izazvati snažne reakcije javnosti, čak i kad se radi o naizgled sitnim detaljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Od bikini revolucije do mržnje prema muslimanima: Tko je bila Brigitte Bardot?