Affleck gleda i žali? J.Lo nakon razvoda pokazala najseksepilnije izdanje do sada

Globalna glazbena i filmska ikona, Jennifer Lopez (56), ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog crvenog tepiha, već zbog intimnog pogleda u svoj život iza kulisa. U jeku svoje velike karijerne renesanse, 56-godišnja zvijezda objavila je seriju fotografija na svom Instagram profilu koje su oduševile milijune pratitelja i jasno pokazale koji su joj trenutni prioriteti. Objava je stigla samo dan nakon 98. dodjele Oscara, koju je Lopez propustila sedmu godinu zaredom, a njezin sadržaj nudi savršen odgovor na pitanje zašto.

Na objavljenim fotografijama Jennifer pozira u pripijenoj haljini boje kože koja ističe njezinu besprijekornu figuru. U opuštenoj, ali glamuroznoj atmosferi, vidimo je kako se odmara na kauču s osmijehom na licu, a zatim i kako stoji pored mikrofona, sugerirajući da je glazba uvijek prisutna. Njezin opis objave, "When the show ends but the music keeps going… #SaveMeTonight" (Kad show završi, ali glazba se nastavlja), savršeno sažima energiju kojom zrači.

Obožavatelji su je u komentarima obasuli komplimentima i riječima podrške, ostavljajući brojne emotikone srca i pljeska, dok su neki pisali "kraljica" i "najbolja".

Karijera ispred glamura

Inače, dok se Hollywood okupljao na najglamuroznijoj noći u godini, Jennifer je bila posvećena svojim nastupima u Las Vegasu, gdje ima zakazane koncerte i idućeg vikenda. Njezina odluka da preskoči ceremoniju u korist posla šalje snažnu poruku o njezinoj predanosti. Nakon razvoda od Bena Afflecka 2024. godine, Lopez je u nedavnom intervjuu izjavila da se nalazi u svojoj "sretnoj eri", osjećajući se slobodno i fokusirano na sebe i svoju djecu.

Ova nova faza vidljiva je i kroz brojne projekte na kojima radi. Uz glasine o mogućoj suradnji s glazbenom zvijezdom Bad Bunnyjem, jasno je da je Jennifer Lopez zaposlenija no ikad.

