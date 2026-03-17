I Hrvatska pošta nagrađuje svoje zaposlenike: Evo koliku će uskrsnicu dobiti njihovi radnici
Net.hr prvi je izvijestio o uskrsnicama u državnim i privatnim tvrtkama
Net.hr je prije mjesec dana ponovno prvi izvijestio koliku će uskrsnicu dati državne firme.
Tako najvišu daju Hrvatske autoceste - čak 200 eura, a primjerice najmanju Hrvatska narodna banka - duplo manje, dakle 100 eura.
Cijeli popis iznosa uskrsnica u državnim tvrtkama možete pogledati OVDJE.
Hrvatska pošta daje isto kao i lani
Sada, mjesec dana kasnije, doznali smo i koliku će uskrsnicu dati Hrvatska pošta. Iznos ostaje isti kao i prošle godine.
"Hrvatska pošta će svojim radnicima prema Kolektivnom ugovoru isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 133 eura", stoji u odgovoru za naš portal.
Provjerili smo i koliko će dati privatne firme poput INA-e, dm-a, Konzuma i Kauflanda. Više o tome čitajte OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO: Pola milijuna eura izdvojeno za uskrsnice: Grad rekorder daje 120 eura, a neki će ostati praznih ruku