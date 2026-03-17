DOVOLJNO ILI NE? /

I Hrvatska pošta nagrađuje svoje zaposlenike: Evo koliku će uskrsnicu dobiti njihovi radnici

I Hrvatska pošta nagrađuje svoje zaposlenike: Evo koliku će uskrsnicu dobiti njihovi radnici
Foto: Shutterstock/Ilustracija/Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Net.hr prvi je izvijestio o uskrsnicama u državnim i privatnim tvrtkama

17.3.2026.
15:37
Jakov Sedlar
Shutterstock/Ilustracija/Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Net.hr je prije mjesec dana ponovno prvi izvijestio koliku će uskrsnicu dati državne firme. 

Tako najvišu daju Hrvatske autoceste - čak 200 eura, a primjerice najmanju Hrvatska narodna banka - duplo manje, dakle 100 eura. 

Cijeli popis iznosa uskrsnica u državnim tvrtkama možete pogledati OVDJE

Hrvatska pošta daje isto kao i lani

Sada, mjesec dana kasnije, doznali smo i koliku će uskrsnicu dati Hrvatska pošta. Iznos ostaje isti kao i prošle godine. 

"Hrvatska pošta će svojim radnicima prema Kolektivnom ugovoru isplatiti jednokratnu prigodnu nagradu u iznosu od 133 eura", stoji u odgovoru za naš portal. 

Provjerili smo i koliko će dati privatne firme poput INA-e, dm-a, Konzuma i Kauflanda. Više o tome čitajte OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Pola milijuna eura izdvojeno za uskrsnice: Grad rekorder daje 120 eura, a neki će ostati praznih ruku

