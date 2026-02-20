Donosimo iznos uskrsnica u državnim firmama: Pogledajte koji radnici mogu biti najzadovoljniji

Do Uskrsa je ostalo oko mjesec i pol dana, ali već je poznat iznos uskrsnica za umirovljenike u nekim gradovima.

A kakva je situacija u državnim firmama? Net.hr ponovno prvi donosi koliko će državne tvrtke isplatiti svojim zaposlenicima uoči ovog Uskrsa.

Većina tvrtki isplatit će istu uskrsnicu kao i prošle godine. Iz Hrvatskih cesta kažu nam da će sukladno Kolektivnom ugovoru isplatiti uskrsnicu od 150 eura.

"Ukupna sredstva potrebna za isplatu utvrdit će se prema broju radnika u mjesecu isplate. Prema trenutačnom stanju, Društvo zapošljava 481 radnika", poručili su na naše pitanje o tome koliko će radnika dobiti takvu uskrsnicu.

Hrvatska pošta još uvijek ne otkriva iznos

HŽ Putnički prijevoz daje 150 eura. S tom cifrom moći će biti 'zadovoljeno' 1.680 radnika.

Hrvatska pošta prošle je godine svojim zaposlenicima isplatila po 133 eura, no za ovu godinu još nisu donijeli odluku.

"U ovom trenutku još nije donesena odluka o isplati jednokratne prigodne nagrade, odnosno uskrsnice", poručili su iz HP-a za net.hr.

Zaposlenici HNB-a najmanje mogu biti zadovoljni. Naime, Hrvatska narodna banka ove godine odlučila je svojim zaposlenicima dati uskrsnicu u iznosu od 100 eura. Toliko će dobiti njihovih 789 zaposlenika.

HAC daje najviše, JANAF i FINA po 133 eura

Iz Hrvatskih autocesta otkrili su nam da će 200 eura dobiti njihovih 2.709 radnika.

Radnici HŽ Infrastrukture dobivaju isto koliko i zaposlenici HŽPP-a.

"HŽ Infrastruktura će za 2026. godinu isplatiti uskrsnicu u iznosu od 150,00 eura po radniku, sukladno važećem Kolektivnom ugovoru. Za uskrsnicu će biti isplaćeno ukupno 795.000,00 eura za 5300 radnika", poručili su za naš portal.

A što je s FINA-om?

Oni će svojim zaposlenicima dati 133 eura na karticama trgovačkih lanaca.

"Trenutno pravo na poklon kartice za uskrsne blagdane ima 2505 zaposlenika, što iznosi 333.165 eura", poručili su.

Jadranski naftovod (JANAF) govori nam da je sve regulirano važećim Kolektivnim ugovorom.

"Temeljem Kolektivnog ugovora svaki zaposlenik prima uoči Uskrsa dar u naravi u iznosu od 133,00 EUR.", poručili su.

Iznosi uskrsnica

Hrvatske ceste: 150 eura

HŽ Putnički prijevoz: 150 eura

Hrvatska narodna banka: 100 eura

Hrvatske autoceste: 200 eura

HŽ Infrastrukture: 150 eura

FINA: 133 eura

Janaf: 133 eura

Hrvatska pošta: još nije poznato

Upitali smo još nekoliko velikih privatnih te državnih firmi, a njihov iznos uskrsnica ćemo objaviti čim ih dobijemo.

POGLEDAJTE VIDEO: Pola milijuna eura izdvojeno za uskrsnice: Grad rekorder daje 120 eura, a neki će ostati praznih ruku