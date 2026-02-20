FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIŽE NOVAC /

Donosimo iznos uskrsnica u državnim firmama: Pogledajte koji radnici mogu biti najzadovoljniji

Donosimo iznos uskrsnica u državnim firmama: Pogledajte koji radnici mogu biti najzadovoljniji
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Provjerili smo koliku će uskrsnicu dobiti zaposleni u državnim tvrtkama. Evo što su nam odgovorili iz HAC-a, HŽ Putničkog prijevoza, FINA-e i drugih

20.2.2026.
9:19
Jakov Sedlar
Shutterstock/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Do Uskrsa je ostalo oko mjesec i pol dana, ali već je poznat iznos uskrsnica za umirovljenike u nekim gradovima.

A kakva je situacija u državnim firmama? Net.hr ponovno prvi donosi koliko će državne tvrtke isplatiti svojim zaposlenicima uoči ovog Uskrsa. 

Većina tvrtki isplatit će istu uskrsnicu kao i prošle godine.  Iz Hrvatskih cesta kažu nam da će sukladno Kolektivnom ugovoru isplatiti uskrsnicu od 150 eura. 

"Ukupna sredstva potrebna za isplatu utvrdit će se prema broju radnika u mjesecu isplate. Prema trenutačnom stanju, Društvo zapošljava 481 radnika", poručili su na naše pitanje o tome koliko će radnika dobiti takvu uskrsnicu. 

Hrvatska pošta još uvijek ne otkriva iznos

HŽ Putnički prijevoz daje 150 eura. S tom cifrom moći će biti 'zadovoljeno' 1.680 radnika. 

Hrvatska pošta prošle je godine svojim zaposlenicima isplatila po 133 eura, no za ovu godinu još nisu donijeli odluku. 

"U ovom trenutku još nije donesena odluka o isplati jednokratne prigodne nagrade, odnosno uskrsnice", poručili su iz HP-a za net.hr.

Zaposlenici HNB-a najmanje mogu biti zadovoljni. Naime, Hrvatska narodna banka ove godine odlučila je svojim zaposlenicima dati uskrsnicu u iznosu od 100 eura. Toliko će dobiti njihovih 789 zaposlenika. 

HAC daje najviše, JANAF i FINA po 133 eura

Iz Hrvatskih autocesta otkrili su nam da će 200 eura dobiti njihovih 2.709 radnika. 

Radnici HŽ Infrastrukture dobivaju isto koliko i zaposlenici HŽPP-a. 

"HŽ Infrastruktura će za 2026. godinu isplatiti uskrsnicu u iznosu od 150,00 eura po radniku, sukladno važećem Kolektivnom ugovoru. Za uskrsnicu će biti isplaćeno ukupno 795.000,00 eura za 5300 radnika", poručili su za naš portal. 

A što je s FINA-om? 

Oni će svojim zaposlenicima dati 133 eura na karticama trgovačkih lanaca. 

"Trenutno pravo na poklon kartice za uskrsne blagdane ima 2505 zaposlenika, što iznosi 333.165 eura", poručili su. 

Jadranski naftovod (JANAF) govori nam da je sve regulirano važećim Kolektivnim ugovorom. 

"Temeljem Kolektivnog ugovora svaki zaposlenik prima uoči Uskrsa dar u naravi u iznosu od 133,00 EUR.", poručili su.

Iznosi uskrsnica

  • Hrvatske ceste: 150 eura
  • HŽ Putnički prijevoz: 150 eura
  • Hrvatska narodna banka: 100 eura
  • Hrvatske autoceste: 200 eura
  • HŽ Infrastrukture: 150 eura
  • FINA: 133 eura 
  • Janaf: 133 eura
  • Hrvatska pošta: još nije poznato 

Upitali smo još nekoliko velikih privatnih te državnih firmi, a njihov iznos uskrsnica ćemo objaviti čim ih dobijemo.

POGLEDAJTE VIDEO: Pola milijuna eura izdvojeno za uskrsnice: Grad rekorder daje 120 eura, a neki će ostati praznih ruku

UskrsniceUskrsnicaHrvatske AutocesteHrvatske CesteHrvatska PoštaFinaHž InfrastrukturaHŽ Putnički PrijevozHrvatska Narodna BankaUskrsDržavne TvrtkeDržavne FirmeJanaf
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx