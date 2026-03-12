'Tihi ubojica' u Hrvatskoj: 'Kada se pojave ovi simptomi, bolest već uznapredovala'

Čak devet od 10 oboljelih ne zna da ima kroničnu bubrežnu bolest! Poručeno je to sa Svjetskog dana bubrega koji se obilježava svaki drugi četvrtak u ožujku. Kako bi se što ranije otkrila kronična bubrežna bolest građani mogu izmjeriti tlak i šećer u krvi, što su osnovni faktori za otkrivanje. Procjenjuje se da u Hrvatskoj između 10 i 12 posto odrasle populacije ima neki stupanj kronične bubrežne bolesti, a gotovo 900 osoba na godinu umire zbog bubrežnog zatajenja.

"Intenzivno pratim svoju bolest već preko 10 godina jer uz to ide i hipertenzija, ali isto tako pratim i neke svoje prijatelje kojima su također otkrili hipertenziju i koji kažu 'Kaj bum ja pil tablete', možeš ti njemu govoriti, ali to je tihi ubojica i zato ga zovu tihi ubojica, gutaj tablete, ali mene moj vlastiti otac nije poslušao i umro je sa 61 godinom od izljeva krvi u mozak", kaže Rujana Jeger, književnica i pacijentica s bolesti bubrega.

Liječnik nefrolog Mario Laganović objasnio je Leoni Šiljeg što je kronična bubrežna bolest.

Oko 350 tisuća potencijalnih bolesnika

"To je zajednički naziv za bubrežno oštećenje koje mogu imati različiti bolesnici, najčešće bolesnici sa šećernom bolešću i bolesti povišenog krvnog tlaka. Procjenjuje se da u Hrvatskoj imamo 10 do 12 posto populacije, što je otprilike 350 tisuća potencijalnih bolesnika koji toga nisu svjesni", rekao je, a na pitanje koji su simptomi objašnjava da je upravo u tome i problem jer u ranim stadijima bolest ne daje nikakve simptome.

"Tek kad bolest dođe do završnih stadija onda se javljaju simptomi, ali budu nespecifični: opći umor, slabost, mučnina, povraćanje, oticanje nogu, povećan tlak. Ali, kad se to razvije onda je bolest uznapredovala. Zato su i pokrenute ove akcije da se skrene pozornost na bolest koja ako se otkrije u ranim stadijima se može puno toga napraviti", objasnio je. Komentirao je i što se može otkriti na ranim testiranjima.

"Na ovoj javno zdravstvenoj akciji mjerimo šećer i tlak, dvije osnovne stvari za dvije osnovne bolesti koje najviše ugrožavaju pacijente. Zato pacijenti ovdje dobiju informaciju koliko je važno da budu izregulirani ako boluju od tih bolesti", rekao je i naglasio:

Kada se otkrije da imaju bubrežnu bolest danas imamo puno veću mogućnost liječenja jer su došli novi lijekovi kojima se mogu usporiti i odgoditi završni stadij", rekao je.