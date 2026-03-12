FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVA U SAD-U /

U tijeku je pucnjava i požar u američkoj sinagogi, mještani upozoreni da se ne približavaju

U tijeku je pucnjava i požar u američkoj sinagogi, mještani upozoreni da se ne približavaju
×
Foto: RTL

Prema pisanju medija, strijelac se zabio automobilom u židovsku sinagogu u kojoj se nalazi vrtić, uz ispaljivanje hitaca

12.3.2026.
18:44
Tajana Gvardiol
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vozač se automobilom zabio u židovsku sinagogu u kojoj se nalazi vrtić, uz ispaljivanje hitaca u četvrtak. Naoružana policija nalazi se na mjestu događaja u Temple Israelu, na Walnut Lake Roadu u West Bloomfieldu, Detroitu, gdje još traje prijetnja.

Viđeno je kako ljudi trče kroz izlaze, a dim dolazi iz zgrade dok su vani policijski automobili i druga vozila hitne pomoći. Na istoj lokaciji došlo je do požara.

Hram Izrael je židovska sinagoga koja ima predškolski vrtić i veliku kongregaciju sa zabrinutim roditeljima koji žure na mjesto događaja. Članica sinagoge koja nije bila tamo u vrijeme nesreće kaže da vjeruje da je predškolski vrtić danas bio u funkciji.

Stanovnici su upozoreni da se ne približavaju.

Ravnatelj FBI-a Kash Patel potvrdio je na X-u: "Osoblje FBI-a je na mjestu događaja s partnerima u Michiganu i reagira na očito sudaranje vozila i situaciju s aktivnim strijelcem ispred sinagoge Temple Israel u općini West Bloomfield u Michiganu. @FBIDetroit."

Snimka prikazuje desetke automobila uz zgradu i mnoge zabrinute ljude okupljene iza kordona.

"Policijska uprava West Bloomfielda upozorila nas je na policijsku situaciju u zajednici", priopćio je školski okrug West Bloomfield. Ured šerifa okruga Oakland rekao je: "OCSO i više agencija na mjestu događaja u Temple Israelu, West Bloomfield, zbog izvješća o aktivnom strijelcu. Hitne službe čiste zgradu".

Policija čuva i druge vjerske ustanove u tom području, a škole su zatvorene, potvrdili su. Nisu objavljene informacije o ozlijeđenim osobama.

Židovska federacija Detroita također je rekla svim židovskim organizacijama da slijede protokol zatvaranja. Carolyn Krieger, koja dobro poznaje hram, kaže da je incident "srceparajući".

PucnjavaSadSinagoga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx