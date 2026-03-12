U tijeku je pucnjava i požar u američkoj sinagogi, mještani upozoreni da se ne približavaju

Vozač se automobilom zabio u židovsku sinagogu u kojoj se nalazi vrtić, uz ispaljivanje hitaca u četvrtak. Naoružana policija nalazi se na mjestu događaja u Temple Israelu, na Walnut Lake Roadu u West Bloomfieldu, Detroitu, gdje još traje prijetnja.

Viđeno je kako ljudi trče kroz izlaze, a dim dolazi iz zgrade dok su vani policijski automobili i druga vozila hitne pomoći. Na istoj lokaciji došlo je do požara.

Hram Izrael je židovska sinagoga koja ima predškolski vrtić i veliku kongregaciju sa zabrinutim roditeljima koji žure na mjesto događaja. Članica sinagoge koja nije bila tamo u vrijeme nesreće kaže da vjeruje da je predškolski vrtić danas bio u funkciji.

Stanovnici su upozoreni da se ne približavaju.

Ravnatelj FBI-a Kash Patel potvrdio je na X-u: "Osoblje FBI-a je na mjestu događaja s partnerima u Michiganu i reagira na očito sudaranje vozila i situaciju s aktivnim strijelcem ispred sinagoge Temple Israel u općini West Bloomfield u Michiganu. @FBIDetroit."

Snimka prikazuje desetke automobila uz zgradu i mnoge zabrinute ljude okupljene iza kordona.

"Policijska uprava West Bloomfielda upozorila nas je na policijsku situaciju u zajednici", priopćio je školski okrug West Bloomfield. Ured šerifa okruga Oakland rekao je: "OCSO i više agencija na mjestu događaja u Temple Israelu, West Bloomfield, zbog izvješća o aktivnom strijelcu. Hitne službe čiste zgradu".

Policija čuva i druge vjerske ustanove u tom području, a škole su zatvorene, potvrdili su. Nisu objavljene informacije o ozlijeđenim osobama.

Židovska federacija Detroita također je rekla svim židovskim organizacijama da slijede protokol zatvaranja. Carolyn Krieger, koja dobro poznaje hram, kaže da je incident "srceparajući".