Doznajemo: Određen istražni zatvor za osumnjičene u aferi 'Bankari'

U četvrtak je počelo ročište na kojem je sudac istrage odlučio da petero uhićenih iz jučerašnje afere "Bankari" ide u istražni zatvor, doznaje RTL Danas.

"Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu u cijelosti je prihvatio argumentaciju i prijedlog USKOK-a za određivanje istražnog zatvora", rekla je zamjenica ravnatelja USKOK-a Lara Kovačević.

"Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, i to u trajanju od mjesec dana", dodala je Kovačević.

Kovačević je objasnila da zatvor nije određen za sve iz afere "Bankari" jer, kako kaže, u odnosu na ostale okrivljenike nisu bili ispunjeni uvjeti za predlaganje istražnog zatvora.

Podsjetimo, osumnjičeni su sređivali kredite osobama koje nisu zadovoljavale uvjete.

