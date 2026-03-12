DORH nije utvrdio pogodovanje u 'Aferi Solari'! Kolar: 'To sam tvrdio od prvog dana'

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izjavio je u četvrtak da DORH nakon izvida u "Aferi solari" nije utvrdio pogodovanje investitoru niti zlouporabu ovlasti, a županija je pokrenula obnovu postupka za dio projekata solarnih elektrana i poništila nekoliko lokacijskih dozvola.

Riječ je o dozvolama koje je županija izdala investitoru za solarne elektrane pored Zaboka i Pregrade. Na osnovu tih dozvola je investitor mogao pokrenuti izvlaštenje više od 1,1 milijun četvornih metara privatne zemlje.

Govoreći o izvidima koje je pokrenuo DORH zbog sumnje u pogodovanje investitoru, Kolar je na konferenciji za novinare ustvrdio kako je o njima saznao iz medija i podsjetio da je od početka tvrdio da je postupao zakonito.

Državno odvjetništvo je završilo izvide i nije utvrdilo pogodovanje investitoru niti zloupotrebu ovlasti i položaja, rekao je Kolar dodajući kako je to važna poruka ne samo za njega osobno, nego i za županiju, posebno u kontekstu privlačenja investicija.

"To sam tvrdio od prvog dana - da sam radio u skladu sa zakonom i u interesu ljudi koji žive u Zagorju i danas imam službenu potvrdu toga”, istaknuo je.

Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša donio je 6. ožujka rješenje o obnovi postupka za solarne elektrane Pregrada 1 i 2, na zahtjev Grada Pregrade, kako bi se ponovno utvrdile činjenice i uvjeti koji u postupku izdavanja lokacijskih dozvola nisu bili potpuno i pravilno utvrđeni.

Istodobno je upravni odjel 9. ožujka donio rješenja kojima se lokacijske dozvole za projekte Zabok 1, 2, 3, 4 i 5 proglašavaju ništavnima.

"Svi postupci izvlaštenja su u prekidu, a konačna odluka će se donijeti po pravomoćnosti rješenja o oglašavanju lokacijskih dozvola ništavnim”, kazao je župan dodavši - ako žalba ne bude podnesena u zakonskom roku, te dozvole više ne postoje.

Naveo je kako ne postoji nijedno rješenje o izvlaštenju za projekte Zabok 3, 4 i 5, dok je za Zabok 1 i 2 doneseno 15 pravomoćnih rješenja u kojima su se stranke suglasile s procijenjenom vrijednošću zemljišta.

"Još jednom želim poručiti da Krapinsko-zagorska županija u okviru svojih zakonskih ovlasti postupa tako da nezakonitih izvlaštenja na području županije nije bilo niti će ih biti”, rekao je.

U vezi mogućnosti budućih izvlaštenja u slučaju ponovljenog postupka za projekte u Pregradi, Kolar kaže da ne može prejudicirati odluke upravnih tijela.

"Rekao sam da nitko neće biti izvlašten protuzakonito, a ja ne mogu komentirati tijek upravno-pravnog postupka jer za to nisam nadležan”, dodao je.