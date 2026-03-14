Preminula bivša reprezentativka (35) Engleske nogometne reprezentacije

Bivša vratarka Chelseaja i Ženske nogometne reprezentacije Engleske, Amy Carr, preminula je nakon teške bolesti u dobi od 35 godina.

Bivša vratarka, koja je igrala za Englesku do 17 i do 19 godina, drugi put je bila dijagnosticirana tumorom na mozgu. Prvotno joj je dijagnosticiran 2015. godine, a 2024. prikupila je više od 2.000 funti za humanitarne svrhe sudjelovanjem u Maratonu u Dublinu, piše BBC.

"Srce nam je slomljeno zbog vijesti da je bivša mlada igračica Engleske, Amy Carr, preminula u 35. godini,“ stoji u izjavi na Instagram profilu Ženske nogometne reprezentacije Engleske.

"Amy, kojoj je 2024. dijagnosticiran drugi tumor na mozgu, posvetila je svoje vrijeme prikupljanju sredstava za istraživanja tumora mozga koja bi mogla pomoći drugima. Ostaje inspiracija svima.“

Carr je u bogatoj karijeri igrala za Arsenal, Chelsea i Reading prije nego što je dobila nogometnu stipendiju u SAD-u. U trenutku prve dijagnoze igrala je profesionalni nogomet za IL Sandviken u Norveškoj, a kasnije je trenirala u Milton Keynesu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor: 'Igrači moraju odlučiti hoće li sjesti i plakati ili izaći i boriti se'