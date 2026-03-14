FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNE VIJESTI /

Preminula bivša reprezentativka (35) Engleske nogometne reprezentacije

×
Foto: Profimedia

14.3.2026.
11:49
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivša vratarka Chelseaja i Ženske nogometne reprezentacije Engleske, Amy Carr, preminula je nakon teške bolesti u dobi od 35 godina.

Bivša vratarka, koja je igrala za Englesku do 17 i do 19 godina, drugi put je bila dijagnosticirana tumorom na mozgu. Prvotno joj je dijagnosticiran 2015. godine, a 2024. prikupila je više od 2.000 funti za humanitarne svrhe sudjelovanjem u Maratonu u Dublinu, piše BBC.

"Srce nam je slomljeno zbog vijesti da je bivša mlada igračica Engleske, Amy Carr, preminula u 35. godini,“ stoji u izjavi na Instagram profilu Ženske nogometne reprezentacije Engleske.

"Amy, kojoj je 2024. dijagnosticiran drugi tumor na mozgu, posvetila je svoje vrijeme prikupljanju sredstava za istraživanja tumora mozga koja bi mogla pomoći drugima. Ostaje inspiracija svima.“

Carr je u bogatoj karijeri igrala za Arsenal, Chelsea i Reading prije nego što je dobila nogometnu stipendiju u SAD-u. U trenutku prve dijagnoze igrala je profesionalni nogomet za IL Sandviken u Norveškoj, a kasnije je trenirala u Milton Keynesu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lionesses (@lionesses)

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor: 'Igrači moraju odlučiti hoće li sjesti i plakati ili izaći i boriti se'

ženski Nogomet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike