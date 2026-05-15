Upravo zato su Wolt i policija u Zagrebu održali novu u nizu edukativnih radionica za strane državljane s reguliranim boravkom u Hrvatskoj - Wolt partnere dostavljače, s ciljem jačanja njihove prometne kulture, odgovornog ponašanja u prometu te sigurnosti svih sudionika u prometu, uključujući i njihovu vlastitu sigurnost.

Kroz praktične primjere, partneri dostavljači su prošli obuku o sigurnosti u prometu (posebno u urbanim sredinama), osobnoj sigurnosti i postupanju u rizičnim situacijama te standardima kvalitete i dostupnim oblicima pomoći od institucija, ali i od strane Wolta. Kako bi znanje ostalo trajno dostupno, svi materijali su digitalizirani i bit će stalno dostupni svim partnerima putem aplikacije i internih kanala na više jezika.

Mišel Matošević, policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu II. postaje prometne policije Zagreb, Policijske uprave zagrebačke, izjavio je: “Sigurnost svih sudionika u prometu zajednička je odgovornost. Dostavljači svakodnevno provode mnogo vremena u prometu, zbog čega je važno da budu dobro upoznati s prometnim pravilima, pravima i obvezama, ali i s načinima kako se zaštititi u potencijalno rizičnim situacijama. Ovakve edukacije važan su doprinos prevenciji i boljoj sigurnosti u zajednici.”

Marin Šušnjar, direktor Wolta za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Bugarsku izjavio je: “Sigurnost naših partnera, kao i svih sudionika u prometu, jedan je od naših apsolutnih prioriteta. Mnogi dostavljači dolaze iz potpuno drugačijih prometnih kultura i naš je zadatak pružiti im jasne i praktične informacije. Zahvaljujemo hrvatskoj policiji na suradnji i podršci u provedbi ovih važnih edukacija.”

Sophie d’Arcangelo, Global Personal & Road Safety Manager, Trust & Safety, Wolt, izjavila je: “U Woltu sigurnost promatramo vrlo praktično - kroz edukaciju, prevenciju i dostupnost informacija u situacijama koje se mogu dogoditi tijekom svakodnevnog rada. Ova radionica važan je primjer suradnje između platforme, institucija i dostavnih partnera, s ciljem stvaranja sigurnijeg okruženja za sve.”

Radionica u Zagrebu nastavak je sustavnih Woltovih aktivnosti usmjerenih na jačanje sigurnosti i podršku integraciji partnera dostavljača u lokalnu zajednicu. Tijekom prethodnih godina održane su radionice u nekoliko hrvatskih gradova, u suradnji s policijom, kojima se odazvao velik broj partnera dostavljača. Takve aktivnosti doprinose boljem razumijevanju prometnih pravila, sigurnijem ponašanju u prometu i većoj svijesti o važnosti osobne sigurnosti.