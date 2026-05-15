Niko Kovač drži strogu disciplinu: 'Lijenost ne dolazi u obzir!'

Niko Kovač namjerava izvesti svoju najbolju momčad na stadion Weser, gdje već 'zakucani' drugoplasirani u konačnici ciljaju samo na bolji broj bodova.

"Pa, 70 bodova zvuči dobro, 73 zvuči bolje, a mogao bih živjeti i sa 71", rekao je trener BVB-a, Niko Kovač na konferenciji za medije.

Dok Julian Brandt može očekivati ​​priliku za posljednji nastup u prvoj postavi BVB-a u svom rodnom gradu, vjerojatnost za Niklasa Sülea i Saliha Özcana je prilično niska:

"Nisam ljubitelj toga da se sada kaže da će igrati svi koji su manje igrali", pojasnio je Kovač koji ostaje dostupan čak i tijekom odmora

Kao "trener koji uvijek želi pobijediti", Kovač će posljednjoj utakmici sezone pristupiti s istom odlučnošću. Nakon toga, 54-godišnjak i igrači koji ne sudjeluju na Svjetskom prvenstvu uzet će "oko osam tjedana odmora" prije nego što se treninzi nastave sredinom srpnja. Međutim, profesionalci se neće moći potpuno isključiti tijekom ljetne pauze.

"To zvuči puno, ali nije. Tjedan dana ne rade apsolutno ništa, a zatim rade sedam tjedana. Ali ne s nama, već s programom koji im je zadan", objasnio je glavni izbornik. Nakon prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva, razdoblje oporavka i priprema ovaj će put biti znatno dulje. "Ali to sigurno ne znači da će dečki opustiti, jer znate mene: lijenost ne dolazi u obzir", izjavio je Kovač s osmijehom.

Sam trener se također ne boji žrtvovati nekoliko dana ljetne pauze za dobrobit kluba – na primjer, ako se na njegovom pametnom telefonu pojavi broj sportskog direktora Olea Booka: "Praznik je, ali nije praznik. Sasvim je moguće da ću sjesti u avion ili auto i letjeti ili se voziti negdje ako zazvoni."

Konačna pozicija

Tijekom mirnog trenutka na plaži, Kovač će sigurno imati priliku razmisliti o proteklih nekoliko mjeseci. Međutim, vjerojatno neće previše vremena posvetiti sažimanju sezone, jer je svoj stav jasno iznio čak i prije posljednjeg dana utakmice:

"Znamo odakle dolazimo, znamo što su drugi potrošili, gdje su i na kojoj su razini. S resursima koji su nam dostupni – financijskim, tehničkim i taktičkim – odradili smo stvarno dobar posao."

Kovač bi se rado "odmah prijavio" za "sigurno drugo mjesto" na tablici nakon iscrpljujuće predsezone. U DFB kupu (ispali su u osmini finala protiv Leverkusena), "voljeli bi da su prošli još jednu rundu", a isto je bilo i u Ligi prvaka (ispali su u doigravanju u Bergamu).

"Samo smo sami krivi, jer smo sve imali u svojim rukama", jadikovao je Kovač, koji je ipak ostao "vrlo zadovoljan" cijelom sezonom.

A kako bi se to odrazilo u obliku školskih ocjena?

"Trebali biste ih dati nama, budući da to ionako stalno radite vikendom", obratio se okupljenim predstavnicima medija.

"Nisu uvijek sjajne, ali možda na kraju sezone dobijemo dobru ocjenu od vas."

Joane Gadou, koji je ovog tjedna potpisao iz RB Salzburga i pridružit će se svojoj novoj momčadi nakon ljetne pauze, također će biti ocijenjen zbog svojih nastupa u dresu BVB-a od sljedeće sezone. Kovač se već veseli 19-godišnjem stoperu:

"Mladi, vrlo, vrlo dobar igrač koji se jako dobro snašao u Salzburgu i posjeduje ogromnu fizičku snagu."

Njegova stasa i velika brzina podsjećaju trenera BVB-a na Mickyja van de Vena iz Tottenhama, kojeg je Kovač nekoć trenirao u Wolfsburgu. Gadou je igrač od kojeg se mnogo očekuje, ali koji je s 19 godina "još mlad" i sigurno će mu trebati vremena da se aklimatizira na višu razinu njemačke Bundeslige.