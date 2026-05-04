VIJESTI IZ DORTMUNDA /

Bild objavio važne novosti o Niki Kovaču i njegovoj budućnosti u Borussiji

Foto: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/imago sportfotodienst/Profimedia

Trenutni ugovor Kovaču istječe na ljeto 2027.

4.5.2026.
Njemački Bild donio je važne informacije o Niki Kovaču i njegovoj budućnosti u Borussiji Dortmund. Njemački klub počeo je razgovore s Kovačem oko novog ugovora.

Trenutni ugovor Kovaču istječe na ljeto 2027., a Borussia želi produžiti s hrvatskim strategom do 2028. To je praksa koju voli provoditi Borussia da trener ne ulazi u sezonu, a da mu na kraju iste istječe ugovor. Dokazuje to da su čelnici dortmundskog kluba zadovoljni s Kovačevim učinkom i žele da ih vodi u barem još dvije sezone. 

Po svemu sudeći, Kovač dijeli tu želju i ostat će u Borussiji iako se spominjao u kontekstu engleskih velikana Chelseaja, Tottenhama i Manchester Uniteda

Kovač je na klupu Borussije sjeo u veljači 2025. godine. Ukupno je odradio 70 utakmica, slavio na njih 41, remizirao na 13, a izgubio je samo 16 puta. Ove sezone stigao je do šesnaestine finala Lige prvaka gdje ga je izbacila Atalanta, a u Bundesligi najvjerojatnije će zauzeti drugo mjesto jer ima pet bodova prednosti dvije utakmice do kraja. 

Prije Dortmunda, Kovač je vodio Wolfsburg, Monaco, Bayern, Frankfurt i hrvatsku reprezentaciju.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
