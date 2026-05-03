Velikan se vraća tamo gdje mu je i mjesto: Schalke izborio povratak među elitu

Nogometaši Schalkea su u 32. kolu druge njemačke lige, dva kola prije kraja sezone, osigurali povratak u Bundesligu nakon što su na domaćem terenu pobijedili Fortunu iz Duesseldorfa s 1-0.

Schalke je uvjerljivo prvi na ljestvici te ima 68 bodova. Drugi Paderborn ima 58, a treći Hannover 57 bodova, s tim da oba sastava imaju po utakmicu manje. Kako god, treći Hannover više ne može niti matematički dostići klub iz Gelsenkirchena.

Najbolje dvije momčadi Bundeslige 2 plasirat će se direktno u elitni razred, dok će treći klub na ljestvici razigravati za ulazak/ostanak protiv kluba koji u Bundesligi bude na 16. mjestu. Ove subote veliko je slavlje navijačima Schalkea omogućio Karaman koji je u 15. minuti postigao jedini pogodak na susretu.

U svojoj je povijesti Schalke sedam puta bio prvak Njemačke, ali posljednji put daleke 1958. godine. Ukupno je deset puta bio doprvak, a posljednji put u sezoni 2017./18.

Bundesligu je posljednji put igrao 2022./23., a među poznatijim igračima ima bivšeg vratara Liverpoola Lorisa Kariusa, bivšeg stopera Hajduka Nikolu Katića, bivšeg veznjaka Dinama Dejana Ljubičića te legendarnog bosanskohercegovačkog napadača Edina Džeku.

