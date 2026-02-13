Iznenada napustio Dinamo i otišao u Njemačku, a sada se pojavio neočekivan detalj

Dejan Ljubičić, austrijski veznjak hrvatskih korijena, mgao bi napustiti njemačkog drugoligaša Schalke već nakon nekoliko mjeseci provedenih u klubu, objavili su njemački mediji.

Ljubičić je u Schalke stigao ove zime iz zagrebačkog Dinama u kojemu je proveo samo pola sezone, ali na Maksimiru se nije snašao. Stalne kritike navijača, nezadovoljstvo stilom igre koju Dinamo gaji i osobni razlozi presudili su da postane prvi igrač kojeg je Zvonimir Boban doveo, a koji napušta "modru svlačionicu".

Shalke ga je doveo za 750 tisuća eura kao veliko pojačanje u borbi za povratak u Bundesligu i potpisao s njim ugovor do 2028., no on dosada nije oduševio, a Sport Bild je otkrio da bi mogao ubrzo napustiti klub zbog klauzule koju ima u svom ugovoru.

U toj klauzuli stoji da može naustiti Schalke za milijun eura, samo u slučaju da klub ne izbori Bundesligu.

Trenutno se Schalke nalazi na drugom mjestu ljestvice s boom manje od vodećeg Darmstadta.

