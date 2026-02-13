FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PTICA SELICA /

Iznenada napustio Dinamo i otišao u Njemačku, a sada se pojavio neočekivan detalj

Iznenada napustio Dinamo i otišao u Njemačku, a sada se pojavio neočekivan detalj
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Otkriveno što stoji u ugovoru kojega je Dejan Ljubičić postpisao sa Schalkeom

13.2.2026.
10:44
M.G.
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dejan Ljubičić, austrijski veznjak hrvatskih korijena, mgao bi napustiti njemačkog drugoligaša Schalke već nakon nekoliko mjeseci provedenih u klubu, objavili su njemački mediji.

Ljubičić je u Schalke stigao ove zime iz zagrebačkog Dinama u kojemu je proveo samo pola sezone, ali na Maksimiru se nije snašao. Stalne kritike navijača, nezadovoljstvo stilom igre koju Dinamo gaji i osobni razlozi presudili su da postane prvi igrač kojeg je Zvonimir Boban doveo, a koji napušta "modru svlačionicu".

Shalke ga je doveo za 750 tisuća eura kao veliko pojačanje u borbi za povratak u Bundesligu i potpisao s njim ugovor do 2028., no on dosada nije oduševio, a Sport Bild je otkrio da bi mogao ubrzo napustiti klub zbog klauzule koju ima u svom ugovoru.

U toj klauzuli stoji da može naustiti Schalke za milijun eura, samo u slučaju da klub ne izbori Bundesligu.

Standings provided by Sofascore

Trenutno se Schalke nalazi na drugom mjestu ljestvice s boom manje od vodećeg Darmstadta.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren

Dejan LjubičićSchalkeBundesligaDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx