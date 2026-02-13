Legendarni trener ne strahuje od skupine smrti: 'To je privilegija, uspješniji smo od Brazila'

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju ždrijeb nove sezone Lige nacija smjestio je u skupinu smrti, u kojoj će igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke, a taj izazov za Vatrene za Net.hr komentirao je Branko Ivanković, legendarni hvatski trener koji je bio pomoćnik Ćiri Blaževiću 1998. godine, kada je Hrvatska na Svjetskom prvenstvu osvojila broncu, svoju prvu medalju na velikim natjecanjima u povijesti.

Prošle sezone Hrvatska je u Ligi nacija dogurala do četvrtfinala gdje je poražena od Francuske u dvije utakmice. Najveći uspjeh Hrvatske je finalna utakmica u lipnju 2023. godine i poraz od Španjolske nakon jedanaesteraca.

Kako do finala?

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u četvrtfinale. Trećeplasirane reprezentacije igrat će doigravanje za ostanak u Ligi A protiv drugoplasiranih momčadi iz Lige B, a zadnje momčadi s ljestvice ispadaju u Ligu B.

Grupna faza natjecanja igrat će se nakon Svjetskog prvenstva, od rujna do studenoga ove godine, s tim da su utakmice prvog kola na rasporedu od 24. do 26. rujna. Četvrtfinalni susreti igraju se od 25. do 30. ožujka 2027., a finalni turnir od 9. do 13. lipnja 2027. godine.

Ivanković optimističan

"Skupina smrti, ali mislim da je to čak i privilegija, da naši igrači mogu sigurno biti apsolutno kompetitivni sa svima i uživati u privilegiju da igraš protiv takvih momčadi, da će biti takav interes i, naravno, da se testiraju sve njihove potencijale i mogućnosti", istaknuo je Ivanković na početku razgovora.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Pitanje je u kakvoj situaciji će Hrvatska, kakav će sastav izbornik Zlatko Dalić imati na raspolaganju. Velika neizvjesnost je oko toga hoće li moći računati na Modrića, Perišića, pa i Kramarića za koje se šuška da bi se mogli oprostiti od nacionalnog dresa ovoga ljeta, nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

"Dobro, to se stalno priča. O Modriću se već pet godina priča da će se ostaviti nogometa, isto i o Perišiću. Ako će biti zdravi, sigurno da će svi oni još i dalje nastupati za reprezentaciju Hrvatske. Ali, puno toga ovisi o Svjetskom prvenstvu u Americi", prokomentirao je.

Nepoznati teritorij, ali nema straha

U slučaju da veterani odu u reprezentativnu mirovinu, Hrvatska će biti na "nepoznatom teritoriju" pa samo upitali Ivankovića hoće li takvi Vatreni imati kapaciteta parirati Englezima i Španjolcima.

"Pa ono što je jako teško, a Dalić je to jako uspješno napravio - jednu tihu promjenu generacija gdje je momčad, rekao bih, gotovo cijela nova osim tih naših senatora. Oni su se već pokazali i kroz kvalifikacije i kroz svoje klubove da imaju kvalitetu i naravno, falit će ako neće igrati Modrić i svi ti igrači, ali mislim da ne moramo brinuti će biti nekakvih dramatičnih padova, nego da mislim da će nastaviti da imamo dobru kvalitetu. Neki mladi igrači se jako nude i javljaju svojom kvalitetom, tako da vjerujem u jedan kontinuitet naše reprezentacije. Naravno, teško je očekivati kroz ta velika nacija da ćemo stalno osvajati medalje, jer ako gledamo u zadnjih deset ili petnaest godina, mi smo bolja reprezentacija od Brazila po rezultatima, po svemu. Teško je očekivati da će jedna mala zemlja biti stalno u takvom vrhu, ali da će biti kompetitivni, da će ravnopravno moći igrati sa svima, to je istina", ispričao je u jednom dahu.

Iz svega što nam je Ivanković rekao, nameće se samo jedan zaključak, da će se Hrvatska 'potući' s Englezima i Španjolcima za vrh 'skupine smrti'.

"Da, apsolutno, apsolutno", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren