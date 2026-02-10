Doznajemo detalje oporavka Joška Gvardiola, evo kada je trenutak istine za Svjetsko prvenstvo

Hrvatska javnost s velikom strepnjom prati vijesti iz Engleske još od četvrtog siječnja, kada je Joško Gvardiol na utakmici Manchester Cityja i Chelseaja doživio tešku ozljedu. Prijelom tibije desne noge zahtijevao je operaciju, koja je obavljena u Londonu 12. siječnja, a od tada traje neizvjesnost oko njegova nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026., koje počinje u lipnju. Net.hr doznaje iz izvora bliskog hrvatskom reprezentativcu detalje rehabilitacije i ključne datume koji će odrediti njegovu sudbinu.

Svakodnevni rad i posebna metoda

Prema informacijama koje smo dobili, Gvardiol je u potpunosti posvećen oporavku te svakodnevno marljivo radi i vježba. Proces je, međutim, vrlo specifičan zbog prirode ozljede.

"On svaki dan radi i vježba gornji dio noge koji smije i može opterećivati, znači zadnju ložu i kvadriceps", otkriva nam izvor. Donji dio noge, koji je pretrpio prijelom i još se ne smije opterećivati, tretira se na drugačiji način. "Donji dio se potencira sa strujom", dodaje, objašnjavajući kako se mišići lista održavaju aktivnima uz pomoć elektrostimulacije.

Ovaj dvostruki pristup ključan je kako bi ostatak noge ostao u optimalnoj formi, dok kost i okolno tkivo na mjestu prijeloma pravilno zacjeljuju, zaštićeni posebnom čizmom koju Gvardiol i dalje nosi.

Trenutak odluke

Cijeli medicinski tim, ali i sam Joško, s nestrpljenjem iščekuju ključni trenutak koji će dati prve konkretne odgovore. Taj trenutak je skidanje zaštitne čizme, nakon čega će liječnici i fizioterapeuti moći napraviti detaljan pregled i procijeniti stvarno stanje noge.

Foto: Martin Rickett, Pa Images/alamy/profimedia

"Dok ne skine čizmu i dok oni to ne vide, prognoze su vrlo teške", naglašava naš sugovornik. Na pitanje kada bi se to trebalo dogoditi, dobili smo i konkretan vremenski okvir.

"Mislim da je to nekih tjedan dana, deset dana, koliko je ostalo", kaže izvor. To znači da bi već sredinom veljače mogli biti poznati puno jasniji detalji o budućnosti njegova oporavka i realnim šansama za nastup na Mundijalu. Tek nakon te procjene znat će se kakav će biti daljnji tijek rehabilitacije.

"To je upravo to, skidanje te čizme s noge, kad oni pogledaju kako je to i što će on u tom momentu moći. Kad počne tih prvih dana raditi, da se vidi kako progresivno ide naprijed."

Utrka s vremenom

Iako nitko ne želi davati ishitrene prognoze, jasno je da je pred Gvardiolom utrka s vremenom. Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a oporavak od ovakve ozljede zahtijeva strpljenje. Prvi dani nakon skidanja čizme pokazat će kojom brzinom noga reagira na opterećenje i hoće li se planirani povratak moći ostvariti.

Foto: Stringer/afp/profimedia

Hrvatska i izbornik Zlatko Dalić nadaju se najboljem ishodu. Sljedećih desetak dana dat će odgovor na pitanje koje muči sve navijače: hoće li stup hrvatske obrane biti spreman za svjetsku nogometnu smotru.

