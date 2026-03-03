Prevc srušio rekord skakaonice, a Poljaci izvadili snimku: 'Varao je'

Sjajni Slovenac Domen Prevc u nedjelju je u Kulmu upisao 13. pobjedu sezone u Svjetskom kupu a pritom je oborio i rekord skakaonice s 245,5 metara.

Ipak, poljski mediji raspisali su se o "varanju" slovenskog orla. Naime, pet minuta prije skoka Prevc je uhvaćen kako namješta podmajicu preko lakta. Prema propisima za opremu za skakanje, "rukav bi trebao završavati ispod lakta." Što se tiče same opreme, ovdje nema problema, ali Slovenac ju je navukao preko podlaktice, a to bi moglo pomagati skakaču u letu, pišu Poljaci.

Przed rekordowym niedzielnym lotem na 245,5 metra na Kulm Domen Prevc został przyłapany przez kamery na tym, jak naciąga bieliznę przed skokiem. W transmisji pokazano, jak wykonuje ten ruch dwukrotnie.

Rękaw "ubranka" skoczka zgodnie z przepisami nie się znaleźć za łokciem. pic.twitter.com/pKbv2JtFYl — Jakub Balcerski (@JakubBalcerski) March 2, 2026

„Takva radnja može pomoći u zraku, uzrokovati pravilno spuštanje materijala, a također utjecati na pozicioniranje odijela. Samo podešavanje rukava je manipuliranje opremom na zabranjen način“, piše Jakub Balcerski.

Kontrolor za opremnu Mathias Hefele rekao je za sport.pl da nema govora o varanju. „Vidio sam to na TV-u. Provjerili smo Domena prije skoka. Pokazao nam je kako nosi donje rublje tijekom skoka i sve je bilo u redu. Nakon skoka ponovno je pregledan. Prvo smo provjerili visinu međunožja, a zatim sam provjerio donje rublje. Bilo je to regularnog kroja, bez silikona ili drugog materijala koji bi se mogao koristiti da bi odijelo pravilno pristajalo“, rekao je Hafele.

