Bizarna nezgoda američkog olimpijca: Nećete vjerovati što mu se dogodilo

Američki predstavnik u nordijskoj kombinaciji Ben Loomis skoro je nastradao kada je prilikom zaleta za skok na velikoj skakaonici zakačio puhač lišća, kojeg jedan od volontera nije uspio na vrijeme skloniti.

Puhači lišća korišteni su tijekom natjecanja u skijaškim skokovima na Zimskim olimpijskim igrama za čišćenje naleta rastresitog snijega, a redovi redara postavljeni su duž staze kako bi upravljali opremom između skokova.

Stroj je zakačio Loomisa za rame i iako mu je ogrebao uniformu, nije uzrokovao nikakvu bol, dok se uspio odraziti i skočiti u ionako vrlo teškim uvjetima na skakonici jer je padao gust snijeg. Neobičan incident također nije uznemirio Loomisa, koji je završio na sedmom mjestu.

"Nažalost, jedan od volontera je malo prekasno maknuo svoj puhač lišća s puta, ali oni su ljudi i stvari se mogu dogoditi", rekao je za Reuters.

Loomisu je ponuđena prilika da ponovi skok, ali je odustao dijelom zbog pogoršanja snježnih uvjeta koji su mogli usporiti zalet.

"I dalje sam bio prilično zadovoljan skokom i imao sam priliku napraviti novi skok, ali sam odlučio da se uvjeti vjerojatno pogoršavaju i da je to mentalno bio moj natjecateljski skok, pa sam bio zadovoljan s njim“, rekao je hrabri Amerikanac.

Ekipnu kombinaciju su osvojili Norvežani, a Amerikanci su završili kao sedmi.

