U FOKUSU /

Stefania ukrala šou: Zbog nje svi postaju navijači talijanske curling reprezentacije

Foto: FRANCESCA VIECELI/Zuma Press/Profimedia
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine donijele su brojne sportske drame, no malo tko je očekivao da će jedna od najvećih priča postati sport koji se odvija na ledu uz pomoć granitnog kamenja i metlica. Talijanska curling reprezentacija, predvođena lokalnom heroinom Stefanijom Constantini, pretvorila je natjecanje u nacionalni spektakl, a dvorana u Cortini d'Ampezzo postala je epicentar navijačke strasti koja je zarazila cijelu zemlju. Ono što je do jučer bio nišni sport, preko noći je postalo predmetom nacionalnog ponosa.
1 /20
Talijanska reprezentacija u curlingu postala je pravi hit na Zimskim olimpijskim igrama 2026., a za tu popularnost najzaslužnija je 20-godišnja Stefania Constantini, koja je rođena i odrrasla u Cortini, gradu gdje se sada bori za olimpijsku medalju.

Njena popularnost preašila je granice Ialije, pa o njoj piše i britanski The Sun, koji u tekstu s naslovom "Fanovi odjednom 'postaju veliki navijači talijanske curling reprezentacije' dok glamurozni zimski olimpijci kradu show."

U galeriji doznajte više o fenomenu talijanske reprzentacije i pročitajte priču o njihovoj heroini, Stefaniji Constatitni.

18.2.2026.
10:57
M.G.
FRANCESCA VIECELI/Zuma Press/Profimedia
CurlingItalijaZimske Olimpijske Igre 2026
