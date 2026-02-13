Daliću, vidiš li ovo? 'Brutalan ždrijeb, loša sreća, Hrvatska zna...'

Hrvatska nogometna reprezentacija je u četvrtak na ždrijebu saznala da će u novoj sezoni Lige nacija u skpini igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke. Hrvatska je, dakle, dobila "skupinu smrti" u kojoj nema izrazitog favorita, a naši protinici s ne skrivaju da strahju od ekipe Zlatka Dalića.

Hrvatska je bila postavljena u drugu jakosnu skupinu prije ždrijeba te je od četiri glavna favorita za suparnika dobila Španjolsku, aktualnog europskog prvaka. Podjednako težak suparnik bit će i Englezi, s kojima hrvatski nogometaši igraju i u skupini L na skorašnjem Svjetskom prvenstvu, a posljednji suparnik u grupi Lige nacija je Češka, protiv koje je Hrvatska igrala u posljednjim kvalifikacijama za SP.

Prošle sezone Hrvatska je u Ligi nacija dogurala do četvrtfinala gdje je poražena od Francuske u dvije utakmice. Najveći uspjeh Hrvatske je finalna utakmica u lipnju 2023. godine i poraz od Španjolske nakon jedanaesteraca.

Engleski mediji: Od "brutalnog ždrijeba" do divljenja novoj generaciji

U Engleskoj je vijest o skupini dočekana s uzdahom. Vodeći mediji poput BBC-ja i Sky Sportsa opisali su ždrijeb kao "brutalan" i "zastrašujući" za momčad Thomasa Tuchela. Komentatori ističu kako je Hrvatska "najgori mogući protivnik iz druge jakosne skupine", a sjećanja na bolne poraze, posebice onaj u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine, i dalje su svježa.

Kada govore o šansama, engleski stručnjaci su vrlo oprezni. Umjesto proglašavanja svoje momčadi favoritom, naglašavaju kako su "šanse za prolazak podjednake za sve tri velesile". Gotovo da nema analize koja ne spominje fascinantnu činjenicu kako "zemlja od jedva četiri milijuna stanovnika konstantno pobjeđuje nogometne divove". Ono što posebno fascinira engleske analitičare jest transformacija momčadi. Etiketa "stare garde", koja se godinama vezala uz imena poput Modrića i Perišića, polako blijedi. U prvi plan dolaze mladi igrači predvođeni Joškom Gvardiolom te novim nadama poput Luke Vuškovića, što Hrvatsku čini vrlo opasnom.

"Više nitko ne govori o momčadi na zalasku, već o reprezentaciji koja se uspješno pomlađuje bez gubitka pobjedničkog mentaliteta", zaključak je Engleza.

Španjolci: "Loša sreća" i vječni Luka Modrić

U Španjolskoj je sentiment sličan. Vodeći sportski dnevnici Marca i AS pišu o "lošoj sreći" (mala suerte) pri ždrijebu. Iako svoju reprezentaciju vide kao blagog favorita skupine, španjolski mediji vrlo su oprezni i daju Hrvatskoj gotovo jednake šanse za prolazak. "Dobili smo rivala kojeg nitko nije želio. Hrvatska zna kako igrati ovakve utakmice, to su majstori natjecanja koji se nikad ne predaju", sažetak je većine komentara. Za njih su susreti s Hrvatskom postali nogometni klasik, a u sjećanju im je posebno ostalo finale Lige nacija 2023., kada su do trofeja došli tek nakon drame jedanaesteraca.

Hrvatsku opisuju kao "tvrd orah" (rival duro) i protivnika s kojim se nikad ne zna. U središtu njihove pažnje i dalje je, posve očekivano, Luka Modrić. Španjolski novinari, koji su godinama svjedočili njegovoj magiji u dresu Real Madrida, pišu o njemu kao o "vječnom vođi" koji i dalje drži sve konce hrvatske igre unatoč godinama. U njihovim analizama, borba za prva dva mjesta, koja vode u četvrtfinale, bit će "rat do posljednjeg kola", a Hrvatskoj daju veliku ulogu u tom raspletu.

