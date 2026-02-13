Hrvatska protiv dobro poznatih nacija, izbornik Španjolske ne ostavlja sumnju: Cilj je samo jedno

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Funte rekao je u četvrtak da je Španjolskoj cilj osvajanje Lige nacija, natjecanja u kojem će igrati u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Češkom.

„Cilj nam je osvojiti ga. Kažem to uz svo poštovanje prema ostalim momčadima, koje su jako snažne, ali naš cilj uvijek mora biti natjecati se s mišlju da ga osvojimo“, izjavio je De la Fuente u Bruxellesu nakon ždrijeba Lige nacija.

Španjolska, aktualni prvak Europe, prošle sezone je izgubila u finalu na jedanaesterce od Portugala, a godinu prije ga je osvojila na jedanaesterce protiv Hrvatske.

„To je iznimno prestižno natjecanje, jako bitno, a naša odgovornost što predstavljamo Španjolsku traži od nas borbu do kraja“, izjavio je De la Fuente.

Rekao je da je skupina s Engleskom, Hrvatskom i Češkom teška.

„Engleska, Hrvatska ili Češka tražit će od nas našu najbolju verziju“, izjavio je u obraćanju medijima. „Malo vrijedi govoriti vani, to se mora pokazati na terenu. Vrlo smo sretni što smo ovdje i što se natječemo u ovako zahtjevnom natjecanju“, dodao je.

Izbornik Engleske, Thomas Tuchel, također je rekao da je to „teška“ i „konkurentna“ skupina.

„Opet Hrvatska. Jer igramo s njom na Svjetskom prvenstvu“, istaknuo je. „Ali tako je kako je“.

Hrvatska i Engleska odmjerit će prvo snage u lipnju na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, pa se opet dva puta sučeliti u Ligi nacija koja počinje u rujnu.

„Htjeli smo kompetitivnu grupu jer želimo igrati s najboljima i vidjeti gdje smo, a to smo i dobili“, rekao je Tuchel.

Na pitanje do kuda Engleska može doći rekao je da će se natjecati „za polufinale i finale“.

„Naravno, u svakom natjecanju u kojem sudjelujemo sanjamo velike snove i vjerujemo u sebe, ali bit će teško“, poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Tyson u borbi protiv debljine: Podijelio i osobnu priču koja je donijela traumu njegovoj obitelji