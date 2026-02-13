Zatvorska čuvarica u Engleskoj osuđena zbog seksualne veze s ubojicom: 'Želim te vani'

Bivša zatvorska čuvarica osuđena je na osam mjeseci zatvora zbog nedopuštene veze s osuđenim ubojicom u najstrože čuvanom britanskom zatvoru.

Bethany Dent-Reynolds (27) iz Londona osuđena je prošlog petka na Krunskom sudu u Woolwichu, piše Daily Mail.

Dent-Reynolds i ubojica Kieran Robinson upoznali su se dok je ona radila u zatvoru Belmarsh, no njihova je veza postala romantična tek nakon što je prešla na novo radno mjesto službenice za uvjetni otpust u zatvoru Brixton.

Razmjenjivali seksualne poruke

Robinson, koji s rođakom Seanom Robinsonom služi 23-godišnju kaznu zbog ubojstva Donnella Rhulea u južnom Londonu u srpnju 2020., prvi joj se javio putem društvenih mreža.

Par je redovito razmjenjivao brojne seksualno eksplicitne poruke i telefonske pozive. Osim toga, Dent-Reynolds je pristupala povjerljivim podacima o njegovom slučaju ubojstva putem računalnog sustava probacijske službe te je s njim razgovarala o onome što je otkrila.

Otkrivala povjerljive podatke

Tužitelj Sam Willis na ročištu je pojasnio da je Dent-Reynolds koristila pristupne podatke kolegice kako bi ušla u računalni sustav i pregledala Robinsonov spis.

"Ukratko, dok je bila zaposlena u zatvorskoj i probacijskoj službi, optuženica je stupila u neprimjeren odnos sa zatvorenikom na izdržavanju kazne", rekao je Willis.

Prilikom pretrage Robinsonove ćelije u lipnju 2024., pronađeni su njezino pismo i dnevnik s njezinom adresom, brojem mobitela i korisničkim imenom na Instagramu. Kasnijom istragom njezina mobitela otkrivene su brojne WhatsApp poruke seksualne naravi, zajedničke fotografije te poruka u kojoj Robinson od nje traži "uslugu".

'Želim te vani'

Tužitelj je otkrio kako je Dent-Reynolds koristila lozinku kolegice da bi ušla u računalni sustav i čitala detalje policijskih ispitivanja.

"Svi su dali izjave osim tebe. Dok sam to čitala, bilo mi je nevjerojatno. To me ljuti i rastužuje u isto vrijeme, samo želim da izađeš van", napisala mu je u jednoj poruci, na što je on odgovorio: "Samo želim biti s tobom".

Obrana je tvrdila kako Dent-Reynolds ranije nije kažnjavana te da se radilo o razmjeni "nježnosti" koje su imale minimalan utjecaj na sigurnost, naglašavajući da nije bilo fizičkog seksualnog kontakta. Također su naveli da je optuženica u prošlosti pretrpjela traume povezane s obiteljskim nasiljem.

Ipak, sudac je bio neumoljiv te je Dent-Reynolds prošlog petka poslana na izdržavanje osmomjesečne zatvorske kazne zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku zgrozio napad 16-godišnjaka, poruka napadačima: 'Ne samo zatvor već i...'