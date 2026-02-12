FREEMAIL
KAKVE POSLASTICE /

Reakcije naših protivnika: Španjolci zazivaju Modrića, a BBC je odmah nešto bitno primijetio

Reakcije naših protivnika: Španjolci zazivaju Modrića, a BBC je odmah nešto bitno primijetio
Foto: Igor Kralj/pixsell

Najveći uspjeh Hrvatske je finalna utakmica u lipnju 2023. godine i poraz od Španjolske nakon jedanaesteraca

12.2.2026.
19:31
Sportski.netHina
Igor Kralj/pixsell
U Bruxellesu je održan ždrijeb za novu sezonu Lige nacija. Suparnike u elitnoj Ligi A saznala je i hrvatska reprezentacija, igrat će u skupini 3 protiv Španjolske, Engleske i Češke.

Hrvatska je bila postavljena u drugu jakosnu skupinu prije ždrijeba te je od četiri glavna favorita za suparnika dobila Španjolsku, aktualnog europskog prvaka. Podjednako težak suparnik bit će i Englezi, s kojima hrvatski nogometaši igraju i u skupini L na skorašnjem Svjetskom prvenstvu, a posljednji suparnik u grupi Lige nacija je Češka, protiv koje je Hrvatska igrala u posljednjim kvalifikacijama za SP.

Španjolci su u prvim reakcijama odmah počeli zazivati Luku Modrića

"Modrić će ponovno igrati protiv Španjolske", napisao je AS uvjeren kao i puno naših nogometnih zaljubljenika kako će kapetan ostati u reprezentaciji i nakon SP-a. 

"Engleski div suočit će se sa Španjolskom u Ligi nacija, a tu je i poznata nam Hrvatska", piše Marca

"Hrvatska donosi iskustvo i natjecateljski duh", piše Mundo Deportivo

"Kapetan Hrvatske Luka Modrić mogao bi se vratiti u Španjolsku prvi put otkako je napustio Real Madrid ako nastavi igrati i nakon Svjetskog prvenstva", ističe Football Espana

Englezi su još uvijek malo 'škrti' oko reakcija na skupinu, ali BBC je odmah nešto bitno primijetio. 

"To je repriza Lige nacija iz 2018. godine. Engleska, Španjolska i Hrvatska tada su bile u skupini od tri reprezentacije, a Engleska je završila prva", istaknuo je BBC

Podsjetimo, Hrvatska je tada opijena slavljem srebra iz Rusije izgubila kod Španjolske 6:0, a nakon toga igrali smo nulu protiv Engleske na Rujevici. U uzvratu smo svladali Španjolsku 3:2 na Maksimiru, ali onda na Wembleyju izgubili 2:1 od Engleske. 

Češki mediji smatraju da su ih zapali nogometni divovi te da je njihova reprezentacija autsajder u grupi. U tekstu s poštovanjem pričaju o reprezentaciji Hrvatske koja je nedavno pokazala da je nekoliko koraka ispred Čeha.

"Legendarni portugalski stoper Pepe smjestio je Češku u izuzetno tešku skupinu s jednom od najboljih momčadi svijeta, Španjolskom, Hrvatima koji su razbili Součeka i društvo (1:5) u nedavnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine te finalistom posljednjeg Eura, Engleskom", napisao je češki Sport

Novi trileri

Prošle sezone Hrvatska je u Ligi nacija dogurala do četvrtfinala gdje je poražena od Francuske u dvije utakmice. Najveći uspjeh Hrvatske je finalna utakmica u lipnju 2023. godine i poraz od Španjolske nakon jedanaesteraca.

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine ostvarit će plasman u četvrtfinale. Trećeplasirane reprezentacije igrat će doigravanje za ostanak u Ligi A protiv drugoplasiranih momčadi iz Lige B, a zadnje momčadi s ljestvice ispadaju u Ligu B.

Grupna faza natjecanja igrat će se od rujna do studenoga ove godine, s tim da su utakmice prvog kola na rasporedu od 24. do 26. rujna. Četvrtfinalni susreti igraju se od 25. do 30. ožujka 2027., a finalni turnir od 9. do 13. lipnja 2027. godine.

- LIGA A:

skupina 1: Francuska, Italija, Belgija, Turska

skupina 2: Njemačka, Nizozemska, Srbija, Grčka

skupina 3: Španjolska, HRVATSKA, Engleska, Češka

skupina 4: Portugal, Danska, Norveška, Wales

- LIGA B:

skupina 1: Škotska, Švicarska, Slovenija, Sj. Makedonija

skupina 2: Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Sjeverna Irska

skupina 3: Izrael, Austrija, Irska, Kosovo

skupina 4: Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunjska, Švedska

- LIGA C:

skupina 1: Albanija, Finska, Bjelorusija, San Marino

skupina 2: Crna Gora, Armenija, Cipar, Latvija ili Gibraltar

skupina 3: Kazahstan, Slovačka, Farski otoci, Moldavija

skupina 4: Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg ili Malta

- LIGA D:

skupina 1: Latvija ili Gibraltar, Luksemburg ili Malta, Andora

skupina 2: Litva, Azerbajdžan, Lihtenštajn

Liga NacijaHrvatska ReprezentacijaEngleskašpanjolska
