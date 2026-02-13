Tyson Fury se vrlo brzo vraća u ring, evo protiv koga se bori: 'Stvarno je zagrizao'

Borba Tyson Furyja protiv Arslanbeka Makhmudova održat će se na stadionu engleskog prvoligaša Tottenhama u Londonu 11. travnja, objavio je Britanac u objavi na društvenim mrežama u četvrtak.

Fury (37) je prošli mjesec najavio povratak nakon posljednjeg razdoblja umirovljenja. Bit će to njegova prva borba od poraza od Oleksandra Usyka u prosincu 2024.

"Stvarno je zagrizao, naporno trenira u Tajlandu, u dobroj je formi", rekao je Furyjev promotor Frank Warren za Sky Sports.

"Pazi na sebe i u formi je. Bit će spreman za borbu i želi dokazati svoje mišljenje", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren