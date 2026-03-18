Stručnjaci se slažu oko Poljuda: 'Rušenje ne dolazi u obzir, a ovo je razlika u odnosu na Zagreb'

Hajduk je vječno goruća tema u Splitu, ali ovih dana primat je preuzeo dom Hajduka, stadion Poljud o kojem se govori na sva zvona. Klub javno traži novi stadion, krenulo se u ozbiljnu raspravu, došli su i prvi nacrti, ali ipak je riječ o stadionu koji je više od stadiona.

Poljud je kulturno dobro, zaštićen je i simbol je Splita, ali i pravo arhitektonsko čudo te i dan danas slovi za jedan od najljepših stadiona svijeta. Za komentar oko situacije razgovarali smo s Dašom Gazde, splitskom arhitekticom i bivšom dugogodišnjom predsjednicom Društva arhitekata Split.

"Odmah znam da vam treba stručnjak koji nisam ja, tu je u pitanju statika, a moj stav je da je to zaštićeno kulturno dobro i da se prema tome treba tako ponašati jer je to zakonski akt i nikako se ne bi smjelo pričati o rušenju.Ja mogu reći u istom maniru da nema niti jedne građevinske dozvole jer je i to neka garancija po zakonu, ne to si ne smijemo dopustiti, ja poštujem zakon i nije mi svejedno kada se priča kao da ga nema, a što se tiče održavanja i stabilnosti, to vam je pitanje za statičara, to nije moja struka", kaže nam arhitektica.

Pričalo se i o rušenju, to po vama ne dolazi u obzir?

"Dok god je zaštićeno, meni to ne dolazi u obzir. To je potpuno nepristojno. Država je rekla, mi ćemo tu kuću zaštiti najvišim stupnjem zaštite koje imamo i Poljud je zaštićen kao i bilo koja građevina koja je pojedinačno kulturno zaštićeno dobro", kaže Gazde.

Onda im neće rušenje niti pasti na pamet?

"Stvar je u tome što je kod nas sve ispolitizirano pa tako i to stavljanje i skidanje zaštite. Ja mislim da oni ne bi niti ušli u ovo da nisu imali neki input da bi ta zaštita mogla biti skinuta, a to me posebno ljuti. Pa nećemo se tako dodavati sa zaštitom kako nam dođe", tvrdi Daša Gazde.

'Nisam optimistična ni za što u ovoj državi'

Kako se ta zaštita legalno može skinuti?

"Postoji Vijeće za kulturna dobra Ministarstva kulture koje je objavljeno na stranicama Ministarstva kulture. To je 9 ljudi. Četiri arhitekta, statičar, povjesničar umjetnosti, arheolozi i to, oni odlučuju o tome. Netko mora predložiti skidanje zaštite i onda oni to moraju odlučiti", objasnila nam je arhitektica.

Jeste optimistični da eventualni pokušaj neće proći?

"U ovoj državi ni za što nisam optimistična", jasna je Gazde pa nastavlja.

"Mene zbunjuje samo jedna dimenzija. Je li stadion siguran ili nije. To mi nitko nije znao odgovoriti, jer ako je u tako lošem stanju, onda ga treba odmah zatvoriti, a ako nije, onda ne znam o čemu uopće pričamo", poentirala je arhitektica Gazde.

Što Poljud znači Splitu?

"To je jedna kuća koja je u memoriji ljudi. To je genius loci, prepoznatljiv je. Meni osobno se ta kuća sviđa jer sam obrazovana u tom smjeru, a kao struka i kao legalist ne mogu ići ispod razine koju Poljud ima, a to je zaštićeno kulturno dobro i to je jasno!", zaključila je Daša Gazde.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za komentar smo nazvali i zagrebačkog arhitekta Ottu Barića koji nam je dao svoje mišljenje o temi Poljuda.

"Prva činjenica je da je Poljud je stvarno remek djelo sportske arhitekture i on je i zbog toga je zaštićen kao pojedinačno zaštićeni spomenik kulture. Znači, nekakvo rušenje, apsolutno ne dolazi u obzir dok Ministarstvo kulture, odnosno Vijeće za kulturnu baštinu koje se sastaje dva puta godišnje ne donese takvu odluku, a teško da bi, da bi u tome uspjeli", počeo je arhitekt Barić.

'Potreban je nogometni stadion'

"Prvo što treba napraviti je detaljna statička analiza i onda konzervatori propisuju način na koji se može rekonstruirati i način na koji i što se smije rekonstruirati. Ono što je problem Poljuda je da je relativno blizu moru i da beton pati od toga, a naročito pati od toga čelična konstrukcija. To je takozvana Mero konstrukcija koja je bila čudesna 70-ih i 80-ih godina, a tu konstrukciju koristi i zagrebački aerodrom. To je fantastična konstrukcija, ali je zbog tankih profila osjetljiva na atmosferilije, a posebice što se 50 godina to nije održavalo. To je neki naš problem u glavi, nešto što se izgradi mora se kontinuirano održavati", kaže nam arhitekt pa se okreće rješenjima.

"Rušenje definitivno ne dolazi u obzir. Rekonstrukcija je može napraviti kao i neke preinake koje bi konzervatori donijeli koje bi poboljšale kvalitetu. Moramo biti svjesno da Poljud nije nogometni stadion, gledatelji su daleko od terena, splitska publika čini odličnu atmosferu, ali bilo bi još bolje da su blizu terena. Za Hajduk bi bilo bolje da ima novi stadion na nekom drugom mjestu, stadion od 30-ak tisuća mjesta.

Poljud može opstati ako i onaj bazen od Mediteranskih igara, ali s tim se mora baviti Grad Split, a njihov je problem što nemaju baš novca. Grad Zagreb barata s tri milijarde eura proračuna godišnje, a Split s 300 milijuna. Po meni bi rekonstrukcija Poljuda mogla iznositi 40 do 50 milijuna eura, a novi stadion, ovisi o veličini i ostalim faktorima, ali sigurno nekih 200-tinjak milijuna eura koliko će koštati i novi Maksimir ako se konačno raspiše taj natječaj", priča nam Otto Barić pa nastavlja.

"Tu arhitektonsku priču mora proći i Split, hoće li to biti na Brodarici ili negdje drugdje, ne znam, ne poznajem Split detaljno kao Zagreb. Hajduk se preselio iz Starog placa iz centra na Poljud pa možda sad može još dalje preseliti", kazao je Barić.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Moram se još dotaknuti i ove priče o referendumu. Ta ideja bi mogla proći u Zagrebu. Tomašević bi mogao raspisati referendum žele li građani Zagreba potrošiti 200 milijuna na stadion u Maksimiru. Vjerujem da bi to prišlo, ali u Splitu je specifična situacija jer se radi o pojedinačno zaštićenom spomeniku kulture i sve ostalo je u drugom planu", zaključio je Otto Barić

Konkluzija cijele situacije je da Grad Split mora dobro razmisliti o svemu. Poljud je više od stadiona, riječ je o zaštićenom kulturnom dobru i vlastodršci si moraju izbiti iz glave rušenje zdanja koje je u svoje vrijeme bilo prava avangarda. Hoće li ići u obnovu, ili će graditi novi stadion, to je na njima i na stručnjacima, ali kada im u glavu dođe rušenje Poljuda, neka se sjete da Split ima na dosta toga biti ponosan. Poljud je pri samome vrhu te liste, a razno razni političari i lokalni despoti na samome dnu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok Šuta čeka konzervatore, referenduma o Poljudu nema! Oporba: 'Sve drugo je bacanje novca'