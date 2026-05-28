Četverostruki osvajač Stanley Cupa i NHL legenda preminuo u 60. godini

Bivši NHL igrač Claude Lemieux preminuo je u 60. godini života, potvrdio je TMZ Sports. Uzrok smrti zasad nije poznat, a detalji o mjestu i okolnostima nisu objavljeni.

Kako javlja Yahoo Sports, Lemieux je posljednji put viđen u javnosti kada je nosio svečanu baklju prije treće utakmice serije između Montreal Canadiensa i Carolina Hurricanesa u Bell Centreu u Montrealu. U tom susretu slavili su gosti nakon produžetka, a tragična je činjenica da se to dogodilo samo tri dana prije njegove smrti.

Lemieux je tijekom svoje duge i prepoznatljive karijere u NHL-u bio poznat po izrazito borbenom i agresivnom stilu igre, posebno u doigravanjima gdje je često bio ključni igrač svojih momčadi.

U najjačoj hokejaškoj ligi svijeta proveo je 21 sezonu, a nosio je dres Montreal Canadiensa, New Jersey Devilsa, Colorado Avalanchea, Phoenix Coyotesa, Dallas Starsa i San Jose Sharksa. Kao 26. izbor NHL drafta 1983. godine, ostavio je dubok trag kroz regularni dio sezone i play-off.

Jedan od najvećih uspjeha karijere ostvario je osvajanjem četiri Stanley Cupa (1986., 1995., 1996. i 2000. godine), pri čemu je 1995. dobio i prestižnu Conn Smythe Trophy kao najkorisniji igrač doigravanja u dresu New Jersey Devilsa.

Tijekom karijere odigrao je ukupno 1.215 utakmica u regularnoj sezoni te još 234 u doigravanju, skupivši ukupno 944 poena. Ujedno je jedan od istaknutijih playoff strijelaca u povijesti NHL-a, s 80 postignutih golova u doigravanju, dok je u regularnom dijelu karijere zabio 379 pogodaka i upisao 786 bodova, uz 1.777 minuta kazne.