Proslava Dana HV-a u znaku zategnutih odnosa između dva brda: Milanovića ipak nisu svi bojkotirali

SVEČANO NA TUŠKANCU /

Premijer Andrej Plenković je s ostatkom državnog i vojnog vrha sudjelovao na proslavi velikog dana za hrvatsku vojsku. Dodjelom odlikovanja zaslužnima u Domu Hrvatske vojske Zvonimir u Zagrebu obilježen je Dan Oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske.

Proslava u ovim trenucima traje u Vojarna 'Prvi Hrvatski gardijski zbor' na Zagrebačkom Tuškancu, gdje je predsjednik Republike i glavni zapovjednik vojske uručio odlikovanja, promaknuća i pohvale pripadnicima Oružanih snaga.

Na prijem nisu došli ni premijer ni ministri

Iz Ureda premijera nisu nam dali odgovor. Što se tiče ministara, tek je ovdje bio izaslanik ministra obrane, državni tajnik Branko Hrg i to je to i to je vrlo jasan pokazatelj odnosa Vlade i Ureda predsjednika. I danas, kada su bili na svečanoj akademiji u MORH-u predsjednik Milanović i premijer Plenković rukovali su se, ali da su se jedva pogledali. Sjedili su jedan kraj drugoga, nisu prozborili ni riječi koliko smo mi uspjeli vidjeti.

Tako da je to vrlo jasan pokazatelj da odnosi su ponovno na onim niskim razinama prije, kao što je bilo za vrijeme prvog mandata Zorana Milanovića. Što se tiče ostalih, nisu svi bojkotirali instituciju Ureda predsjednika, ovdje su iz vladajuće većine bili saborski zastupnici Domovinskog pokreta.

Ostatak proslave Dana HV-a

Središnji događaj, barem što se tiče građana je u subotu. I držati koncert Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i postrojavanja Počasno zaštitne bojne na Trgu bana Jelačića, a i čitav dan bit će program na Jarunu.

Tu će hrvatska vojska tradicionalno pokazati sve ono s čime raspolaže. Građani će moći razgledati svo to Naoružanje i vrhunac će biti letački program u popodnevnim satima u kojima će sudjelovati i partnerske zemlje.