Bomba iz Splita! Predsjednik Hajdukova NO-a obračunao se sa svima: 'Treba reći par istina'

Predsjednik Hajdukova Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković otvorenim je pismom odlučio izreći svoju istinu i burno se obračunati s kritičarima Hajduka, legendama i nositeljem prava za Poljud.

Pavasovićev tekst je objavio Dalmatinski portal. Predsjednik Nadzornog odbora dotaknuo se poraza od Dinama i Hajdukove teške situacije u borbi za naslov.

"Prošloga tjedna 'šokirao' sam javnost 'priznanjem koje navijačima Hajduka neće dobro sjesti', a to je da nismo na razini Dinama. Hajdemo ponovo: ne, nismo i - kako smo krenuli - nećemo ni biti. Dakle, klub smo s 2,5 terena ukupno zadnjih 15 godina, od ovog jednog i pol pomoćnog i živimo i preživljavamo već 15 godina (čitaj – omladinska škola).

Klub smo u kojem će svakoga tko pokuša nešto napraviti ili uvesti reda, naš bivši netalentirani vratar frustrirano nazvati mediokritetom koji se svako malo vraća u klub.

U kojem će te osvjedočeni protivnik ovog modela upravljanja, koji će sa svojih visina, a na ključnoj je poziciji nečega što je prije 30 godina bila Novina, doslovno raditi majmuna od tebe.

U kojem će 'legende i ikone' istresati, a mediji orno bilježiti, sve što im u pauzi između dvije partije balota padne na pamet.

A cijelo vrijeme je svima jasno da smo spori, da smo zastarjeli, da smo prestari, da igramo dvije brzine ispod onoga kako se nogomet danas igra (i zbog toga, a ne zbog nesreće izlijećemo od kojekakvih 'Ružomberoka') te da se trebamo ostaviti strategija i vizija – kojima će se svi kada tad dobro nasmijati - i sve svesti na par riječi. Mladost, brzina, karakter, škola, skauting.... Pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti", napisao je Pavasović Visković koji se onda okrenuo Poljudu.

"Poljud je, naime, doslovno katastrofalan, u nezamislivo lošem stanju. Za koju godinu postat će opasan i za klub je doslovno pitanje svih pitanja što će se s time dogoditi.

Naravno, za razliku od nas koji smo život na njemu proveli i čije su duše od najranije mladosti utkane u te tribine (na svim važnim utakmicama od 1979. godine sam na tom stadionu bio - stotine i stotine puta), suze za njim liju ljudi koji ga godišnje vide kad se voze kraj njega, dva, tri puta...

Ili još bolje, sa 396 km udaljenosti od Poljuda docira nam nositelj autorskih prava i kaže – što će Hajduku VIP lože i sky boxevi, to je narodno, sve se to može obnoviti, bit će kao novo, postoje planovi. Legitiman stav iz pozicije tog gospodina, ali je li za nas taj stav dobar? I zašto zaboravlja da je uz njegovu studiju postojala od njegovog tima izrađena i studija sigurnosti u kojoj piše da sigurnost krovne konstrukcije nije na adekvatnoj razini. To je pisalo 2023., danas je sigurno bolje!", neke su od rečenica Pavasovića Viskovića.

"Naime, Hajduk bi morao dalje, mi bismo morali sebi priznat da smo spori i zaostali, da je budućnost ipak nešto drugo, i da moramo pametno i lagano, bez bombastičnih obećanja, bez neostvarivih strategija, bez unaprijed izgubljenih utrka, bez legendi u srednjim tridesetima (ne, ne mislim na Livaju, ja želim da ostane do kraja karijere), mladost, karakter i dinamika, škola i snaga.

A da bismo to mogli, kamp i stadion su nešto bez čega to neće ići.

E sad, da bi javnost malo bolje shvatila nas barbare, treba reći par istina. Naime, ne postoji plan obnove. Postoje studija i skica, koje sam vidio, i na kojima je netko nacrtao drugačiji krov, meni izgleda ružno, a koliko znamo i neizvedivo je (to kaže isto struka, akademika, znate, ima na svim stranama u ovom pitanju). Po skicama je taj krov i pokretan, zatvara se i svašta nešto.

Imaju te skice i VIP zonu, boxeve i sve što stadion treba imati. Ali na jugu, tamo gdje je južna tribina. Dakle, skica i planovi u koju se neki kunu predviđa ogromnu kocku koja izlazi izvan gabarita stadiona prema jugu i u kojoj bi se, 120 metara od sjevernog gola, trebali gostiti oni koji će kartu platiti 500 ili 1000 eura. To će izgledati baš predivno, čista esencija ljepote, još kada ukomponiraš i taj novi krov, ma izgledat će divno, baš kao ovi novi hoteli na Bačama, čista estetska uživancija, Frankenstein u ST izdanju.

Naravno, kako onaj tko je to crtao valjda nije baš nogometni tip, zaboravilo je da pet posto stadiona ide gostima pa ih nije skicirao. Nema baš ni gdje. Ako se sjeti tog detalja, možda da ih stavi na sjever, da se npr. 1600 'boysa' podruži sa 6000 vršnjaka iz Torce dok zajedno uživaju u nogometu i onome što kod ultrasa uz nogomet ide.

Krivo je, kao i obično, splitsko stanje uma koje, neometano od vlastite pameti (citat jednog drugog poštovanog kolumniste), samo sebi zapinje nogu na svakom koraku, koji Klub čini neupravljivim, koji svakoga tko stvarno pokuša nešto zalije kantama pizdarija i laži. I proglasi mediokritetom, sprdačinom i barbarom".

POGLEDAJTE VIDEO: Dok Šuta čeka konzervatore, referenduma o Poljudu nema! Oporba: 'Sve drugo je bacanje novca'