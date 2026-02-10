FNC potvrdio spektakl: Marko Bojković dobio protivnika

Marko Bojković vraća se u kavez nakon dva uzastopna praza na FNC 28 priredbi 28. veljače u Slavonskom Brodu, gdje će se boriti protiv Ukrajinca Ivana Vulčina.

"Glavna borba FNC 28 pridedbe je meč u kategoriji do 75 kilograma, gdje se Marko Bojković suočava s Ivanom Vučinom. Jedna od najvećih srbijanskih FNC zvijezda Marko Bojković vraća se u središte pozornosti želeći se vratiti u pobjedama i podsjetiti sve zašto njegovo ime nosi toliku težinu. S druge strane kaveza stoji ukrajinski borac Ivan Vulin koji traži trenutak za proboj i priliku da zablista unutar FNC organizacije.Sve se može dogoditi kada se ova dvojica sudare", piše u objavi FNC-a.

Bojković, "The Skull Crusher", jedna je od najvećih MMA zvijezda na Balkanu, koji je do svibnja 202. imao osam uzastopnih pobjeda, a onda je prvo u Beogradu pretrpio težak poraz od Crnogorca Miloša Janičića, a šest mjeseci kasnije u Varaždinu je izgubio podijeljenom sudačkom odlukom od Belgijca Donovana Desmaea.

Bojkovićeva boba će predvoditi event u Slavonskom Brodu na kojemu će MMA fanovi gledati i okršaj Luke “Tiriela” Abramovića i Argentinca Lucasa Alsine u poluteškoj kategoriji (93 kg). Međunarodni štih donosi i sudar u srednjoj kategoriji (84 kg). Englez Will “Drag” Currie (13-4), poznat po završnicama nokautom i submissionom, ide na iskusnog Poljaka Piotra Strusa (16-10-2), veterana s bogatim iskustvom protiv elitnih regionalnih boraca. Između njih je deset godina razlike i sudar generacija u najavi.

POGLEDAJTE VIDEO: U derbiju kola na Rujevici podjela bodova: Dinamo i dalje u velikoj prednosti na vrhu