Ukucala adresu na Google Earthu pa primijetila jezivu scenu: 'Zamutili su sliku, provjerite'

Misteriozna snimka s Google Eartha, koja prikazuje čovjeka kako hoda uz bicikl s neobičnom torbom, izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama. Fotografiju je 27. veljače na Threadsu podijelila korisnica @themrs_shari, a ubrzo se proširila na društvenim mrežama i dosad je skupila 1,5 milijuna pregleda.

"Google Earth je zamutio sliku, ali i dalje je možete provjeriti. Otvorite Google Earth, potražite adresu Kent St. 44305 i uključite Street View. Primijetit ćete ovog tipa usred... tko zna čega", napisala je u opisu, prenosi Newsweek.

Ljudsko tijelo ili vreća za spavanje?

Nejasan oblik predmeta neke je podsjetio na tijelo u vreći što je potaknulo niz komentara. "Zato sam ja debeo. Da se nitko ne može samo tako riješiti mog tijela na biciklu", našalio se jedan korisnik.

"Kakva nesreća. Kamera nije prošla tim područjem 15 godina i oni su se baš na dan njezina prolaska odlučili riješiti tijela, hahaha. Drago mi je zbog žrtve i obitelji, ali urnebesno je kako su uhvaćeni", dodao je drugi korisnik.

Ipak, dio korisnika se ne slaže s takvim tumačenjem. Jedna je korisnica podijelila je snimku iz drugog kuta i napisala: "Iz druge perspektive ipak ne izgleda kao tijelo, zar ne?" Neki korisnici su pak ponudili jednostavnija objašnjenja. "Žao mi je, ali to sigurno nije tijelo. Vjerojatno je riječ o beskućniku koji nosi svoju vreću za spavanje", napisao je jedan korisnik.

Objašnjenje Googlea

Google Earth omogućuje korisnicima istraživanje lokacija diljem svijeta uz pomoć satelitskih snimaka, zračnih fotografija, 3D prikaza i usluge Street View. Iz Googlea napominju da se prikazane fotografije prikupljaju tijekom duljeg razdoblja od različitih pružatelja usluga i platformi. "Slike nisu u stvarnom vremenu, pa ne možete pratiti promjene uživo", pojasnili su.

Navode i da su "satelitske i zračne snimke na Google Earthu zabilježene kamerama na satelitima i u zrakoplovima, pri čemu je svaka fotografija snimljena na točno određeni datum i u određeno vrijeme". Dodaju da se snimke nastale tijekom više dana ili mjeseci ponekad spajaju u mozaik i prikazuju kao jedna cjelovita slika.

