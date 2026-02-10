FNC sprema večer eksplozija: Abramović lovi četvrti prekid, Argentinac mu stoji na putu

FNC ne spušta gas. Nakon povijesnog iskoraka u Njemačkoj, organizacija već najavljuje novi domaći spektakl. U ponedjeljak su potvrđene nove borbe, a pažnju privlači okršaj Luke “Tiriela” Abramovića i Argentinca Lucasa Alsine u poluteškoj kategoriji (93 kg).

Borac zagrebačkog American Top Teama iza sebe ima tri nastupa i tri pobjede, sve prekidom u prvoj rundi. Time se nametnuo kao jedno od najopasnijih mladih imena divizije i veliki talent hrvatske MMA scene.

Međunarodni štih donosi i sudar u srednjoj kategoriji (84 kg). Englez Will “Drag” Currie (13-4), poznat po završnicama nokautom i submissionom, ide na iskusnog Poljaka Piotra Strusa (16-10-2), veterana s bogatim iskustvom protiv elitnih regionalnih boraca. Između njih je deset godina razlike i sudar generacija u najavi.

Fanovi željno iščekuju s kim će se boriti Marko Bojković koji je također najavljen na cardu.

