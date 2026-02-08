Pet stvari koje smo naučili nakon FNC spektakla u Münchenu

Debitantski događaj Fight Nation Championshipa u Njemačkoj bio je puno više od obične večeri borbi. Pred skoro dvanaest tisuća gledatelja u minhenskoj dvorani SAP Garden, FNC je isporučio spektakl koji će se dugo pamtiti, večer nokauta, šokantnih preokreta i krunidbe novih prvaka. Bio je to korak koji je organizaciju uveo na veliku europsku scenu, ali i večer koja je donijela nekoliko gorkih, ali potrebnih lekcija. Nakon što se slegla prašina, pet ključnih zaključaka jasno se ističe.

Strani borci srušili su domaće prvake

Njemačka se pokazala kao "ukleta" zemlja za FNC-ove prvake. Dva velika regionalna šampiona, Ivan Vitasović i Francisco "Croata" Barrio, izgubili su svoje pojaseve od boraca koji su predstavljali domaću scenu. Barrio, koji je godinama bio neprikosnoven u FNC-ovom kavezu, doživio je težak nokaut u prvoj rundi od Lom-Ali Eskieva. Njegov dugogodišnji niz nepobjedivosti prekinut je brutalnim desnim overhandom nakon četiri minute i 24 sekunde borbe. U glavnoj borbi večeri, pulski ponos Ivan Vitasović nije uspio obraniti titulu. Hatef Moeil dominirao je borbom i na kraju prisilio Vitasovića na predaju gušenjem u petoj rundi, ostavivši domaću publiku u šoku.

Stošićev povratak otvara vrata revanšu za titulu

Nakon teškog poraza od Ivana Vitasovića, Darko Stošić se vratio na pobjedničke staze na najbolji mogući način. Srpski teškaš je tehničkim nokautom u drugoj rundi svladao iskusnog britanskog veterana Olija Thompsona i pokazao da je i dalje sami vrh europske teške kategorije. Ova pobjeda ima dvostruku težinu. Ne samo da je vratila Stošiću samopouzdanje, već ga je automatski pozicionirala kao prvog izazivača za novopečenog prvaka, Hatefa Moeila. Zanimljivo je da su se njih dvojica već borili 2015. godine, kada je Stošić slavio nokautom, što nadolazećem potencijalnom meču za titulu daje dodatnu draž i priču o osveti.

Ilić je ušutkao kritičare i potvrdio svoje riječi

Revanš između Aleksandra "Jokera" Ilića i Mirana Fabjana bio je finale reality showa *Fight of Nations*, ali i vrhunac osobnog rivalstva koje je trajalo godinu dana. Ilić je od poraza na FNC 20 tvrdio da je bolji borac te da je izgubio zbog zdravstvenih problema. U Münchenu je svoje riječi potvrdio na najuvjerljiviji mogući način. Trebale su mu samo 24 sekunde da preciznom lijevom kontrom pošalje Fabjana na pod i završi borbu. Bila je to brutalna demonstracija sile kojom je "Joker" ne samo izbrisao mrlju iz svog rekorda, već i poslao poruku čitavoj diviziji.

Teška noć za regionalne gigante kao pravovremeno otrežnjenje

Najveće regionalne dvorane, zagrebački American Top Team i pulski Trojan, doživjele su večer za zaborav. Dva najistaknutija borca ATT-a, Filip Pejić i Francisco Barrio, poraženi su teškim nokautima u prvoj rundi. Sličnu sudbinu doživio je i Trojan, čiji je prvak Ivan Vitasović ostao bez pojasa, dok je Miran Fabjan ekspresno nokautiran. Ovi porazi, iako bolni, dolaze u pravom trenutku. Dok se FNC širi na nova tržišta i ulazi u strateška partnerstva s globalnim brendovima, služe kao otrežnjenje i jasan pokazatelj da se razina konkurencije diže te da će domaće zvijezde morati podići svoj rad na još višu razinu.

Rasprodana dvorana, ali FNC-u treba njemački junak

Ispuniti SAP Garden sa skoro dvanaest tisuća ljudi ogroman je uspjeh i dokaz snage FNC brenda. Međutim, atmosfera u dvorani jasno je pokazala da je većinu publike činila balkanska dijaspora. Za istinsko osvajanje njemačkog tržišta, FNC-u je potreban "domaći" borac koji može privući i etničke Nijemce. Krunidba novih prvaka poput Moeila i Eskieva strateški je pun pogodak, jer upravo oni imaju potencijal postati lica koja će FNC-u omogućiti da se dublje ukorijeni na najjačem i najzahtjevnijem europskom tržištu.

FNC 27 u Münchenu postavio je temelje za buduće spektakle, ali i zadao domaću zadaću regionalnim borcima i timovima. Put prema vrhu Europe je otvoren, ali bit će sve samo ne lagan.

