Forgy i Joker kasno sinoć otkrili našem reporteru ono što zanima čitavu regiju

Spektakularna večer puna adrenalina na 27. povijesnom izdanju FNC-a, prvom izvan regije, završena je porazom dvojice Hrvata, nositelja titula Francisca 'Croate' Barrija i Ivana Vitasovića, a prije njih izgubio je i najbolji "trashtalker" organizacije Miran Fabjan. Kako izlaz FNC-a izvan regije na područje Njemačke, točnije Munchena, vide Dražen Forgač i Aleksandar Ilić pitao je naš Vehmir Džakmić.

Pitanje za Forgyja, gledao si sve borbe iz prvog reda... Jesi li zadovoljan borbama i jesu li te neki rezultati iznenadili?

"Imali smo neke rezultate koje nismo očekivali, ali svaka pobjeda je zaslužena. Svaki borac je pokazao svoju kvalitetu i to je dokaz na kojoj razini FNC radi svoje borbe i 'matchupe'. Nema laganog ručka za nikoga i bit će ih sve manje jer roster je sve jači. Dolaze sve kvalitetniji borci i s rastom FNC-a i cijelog tog sporta podiže se i kvaliteta, pa dolazi do neočekivanih poraza", rekao je Forgač.

Naš je reporter u Münchenu postavio i pitanje Aleksandru Iliću. Popularni "Joker" nokautirao je Mirana "Slo Rockyja" Fabjana za samo 24 sekunde, a prije tog dvoboja bilo je priča o svemu.

S obzirom na sve što si prošao u zadnje dane, od zdravlja do medijskih napisa, je li ti ovo najsretniji trenutak u karijeri?

"Postoje neke stvari na koje nisam ponosan. Izašao sam iz kože nakon meča s (Flaviom) Pinom, vidio se nalet mog bijesa, i sada je tu prisutan... Ono što je mene pogodilo jest to što sam 17 godina u ovom sportu, sedamnaest godina krvarim, sedamnaest godina se lomim, imam preko 20 prijeloma do sada u karijeri i onda kada ljudi vide da možeš umrijeti u oktogonu, što je moja krivica... Mislim da to nisam zaslužio. U redu je da se komentira nečija tehnika, izvedba, način, napredak i druge stvari, ali vrijeđanje obitelji, izgleda ili takvih stvari... To ne prihvaćam. Ne mislim da sam najbolji borac niti najveća zvijezda FNC-a, mislim da je svaki borac zaslužan za ovo, počevši od Ivice Truščeka koji je institucija. Čovjek je odradio 80 i nešto borbi. Ja neću možda stići do 30...", započeo je Joker.

"Primio sam preko 300 poruka sada nakon pobjede, nakon poraza zadnji put sam primio 10–15 poruka. Sada svi plješću i tapšu... Mene to ne zanima, ja nisam Miran Fabjan. Moram zahvaliti svojim doktorima koji su me preporodili i koji su mi spasili karijeru...", rekao je Ilić pa nastavio:

"Publika voli pobjednike i to je to. Samo se to prašta. Nije sporno komentirati konstruktivno, ali svi borci ovdje krvare i poštujem svakoga tko dođe gledati ili tko plati pay per view i oni neka pričaju što žele. Ali ljudi koji su novinari, podcasteri, analitičari... ne mogu to raditi. I Fabjan doprinosi hypeu, ali sada imamo preglede, praćeni smo i stvarno bismo se trebali više posvetiti sportu jer je on u zadnje vrijeme postao najmanje bitan. Koliko god mi izgledali kao uličari s našim izjavama i ponašanjem, garantiram da smo svi ovdje veći sportaši od nogometaša ili košarkaša", zaključio je Aleksandar "Joker" Ilić.

