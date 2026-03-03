Jacob Elordi rekao obožavateljici da je odvratna, a ona se oduševila? Nazvali ga nepristojnim

U svijetu gdje susreti obožavatelja i zvijezda često slijede predvidljiv scenarij fotografiranja i autograma, jedan je neobičan trenutak postao viralni hit. Fitness instruktorica i influencerica Olivia Amato podijelila je video svog susreta s australskim glumcem Jacobom Elordijem (28) koji je, umjesto očekivane ljubaznosti, zapanjio komentarom koji je iznenadio i nju i stotine tisuća ljudi na internetu.

Naime, glumac je radi glavne uloge u hit filmu 'Wuthering Heights' (hrv. 'Orkanski visovi') u kratkom roku prikupio velik broj novih obožavatelja. @olivia.amato I told Jacob Elordi I was going to throw up bc I loved him sm and he told me not to bc that would be disgusting….. dreams really do come true 🩷 ♬ Lacrimosa - Jairos & Isabel

Video, koji je u kratkom roku prikupio više od dva i pol milijuna pregleda i gotovo tristo tisuća lajkova, prikazuje kratku, ali pamtljivu interakciju. U opisu objave Amato je pojasnila pozadinu događaja: "Rekla sam Jacobu Elordiju da ću povratiti jer ga toliko volim, a on mi je rekao da to ne radim jer bi bilo odvratno... snovi se zaista ostvaruju". Snimka prikazuje Elordija kako izgovara: "Ne radi to, to je odvratno", nakon čega se kamera naglo okreće prema Oliviji, čije lice ozareno od sreće ushićeno izgovara: "Rekao mi je da sam odvratna!".

Foto: Warner Bros. - Lie Still - Lucky/AFP/Profimedia

Neobična reakcija osvojila internet

Ono što ovaj video čini posebnim jest upravo Olivijina reakcija. Umjesto da se uvrijedi, ona je glumčev suhoparni i iskreni odgovor doživjela kao vrhunac svog obožavateljskog iskustva. Njezin entuzijazam pretvorio je potencijalno neugodnu situaciju u urnebesnu anegdotu koja je odjeknula među korisnicima TikToka. Komentari ispod videa svjedoče o tome koliko je publika dobro prihvatila ovaj trenutak. "Radost u tvojim očima dok govoriš ‘rekao je da sam odvratna’ je sve", napisao je jedan korisnik.

Iako su se neki zapitali je li glumčeva reakcija bila nepristojna, većina je shvatila humor situacije. Na komentar "Ovo je bilo zaista nepristojno", mnogi su odgovorili da je to bila ispravna reakcija glumca. Olivijin video postao je simbol jedne nove vrste interakcije sa slavnima, gdje se cijeni svaki, pa i najneobičniji, oblik osobne pažnje. Dramatična glazba u pozadini, Mozartova "Lacrimosa", samo je dodatno naglasila komičnost i ironiju cijele situacije.