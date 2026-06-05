Iz Liverpoola u klub koji je skoro ispao iz lige: Evo za koga je potpisao Andy Robertson

Škotski reprezentativni branič 32-godišnji Andy Robertson, koji je bio slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Liverpoolom, pojačao je Tottenham, objavio je u petak londonski klub ne navodeći trajanje ugovora.

U devet godina Robertson je s "Redsima" dva puta bio prvak Engleske, osvojio je FA kup i Ligu prvaka 2019. godine. Bio je poznat po tome što je često sudjelovao u napadačkim akcijama, te je pod trenerskom palicom Jurgena Kloppa redefinirao ulogu ofenzivnog braniča. U vremenu provedenom u Liverpoolu zabio je 14 golova i skupio je čak 69 asistencija.

Sada je Robertson stigao u Tottenham, klub koji se prošle sezone u posljednjem kolu spasio ispadanja iz Premier lige.

"Godinama sam se divio Robertsonu, on će našoj momčadi donijeti kvalitetu, iskustvo i vodstvo", izjavio je trener Spursa Roberto De Zerbi, dok je sportski direktor Johan Lange istaknuo da se radi o jednom od najboljih lijevih braniča u povijesti Premier lige.

We are delighted to announce the signing of Andy Robertson ✍️



A leader on and off the field, the highly decorated Scotland captain will join the Club on July 1 following the expiration of his contract at Liverpool.



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Robertson će predvoditi škotsku reprezentaciju koja se na SP-u nalazi u skupini s Brazilom, Marokom i Haitijem.