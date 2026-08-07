Američke službe upozoravaju: Rusija bi uskoro mogla napasti NATO

Prema novoj procjeni američkih obavještajnih službi, Rusija bi u idućim godinama mogla pokušati ograničenu vojnu akciju protiv neke članice NATO-a kako bi testirala reakciju Saveza.

Do sada se smatralo da Vladimir Putin neće riskirati izravan sukob s NATO-om dok traje rat u Ukrajini, no ta se procjena ove godine promijenila, piše The Sun.

Među mogućim scenarijima spominju se kibernetički napad, slanje naoružanih skupina na teritorij neke članice ili ograničen kopneni upad na istočnom krilu NATO-a. Prema izvješću, takav bi potez mogao uslijediti bilo kada između ove jeseni i 2029. godine.

Jedan od mogućih scenarija uključuje zauzimanje manjeg područja u Poljskoj ili jednoj od baltičkih država, Estoniji, Latviji ili Litvi.

Litavski predsjednik Gitanas Nauseda nedavno je upozorio:

"Ne mogu poreći da imamo takve informacije i da se odnose na kinetičke operacije. Ne velikih razmjera, nego ciljane kinetičke operacije koje će vrlo vjerojatno biti usmjerene protiv kritične infrastrukture.“

Litavski ministar obrane također je ustvrdio da bi Rusija mogla koristiti dronove ukrajinske proizvodnje za napade na baltičke države u operaciji pod lažnom zastavom.

Ruski oporbeni političar Garry Kasparov smatra da raste mogućnost manjeg ruskog upada u Estoniju, Latviju, Litvu ili Poljsku.

"Mislim da izgledi rastu jer Putinu treba narativ o pobjedi, a Ukrajina mu ga ne pruža", rekao je.

NATO tvrdi da je spreman

Glasnogovornik NATO-a, pukovnik Martin O’Donnell, poručio je da Savez razmatra različite scenarije.

"Uvijek razmatramo i pripremamo se za niz mogućih scenarija. NATO prati situaciju i spremni smo odvraćati i braniti se prema potrebi."

Izravan kopneni napad dugo se smatrao malo vjerojatnim jer bi mogao aktivirati članak 5. NATO-ova ugovora, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve.

Članice NATO-a, međutim, smatraju da Rusija već provodi niz provokacija kojima ispituje obranu Saveza. Među njima su upadi ruskih dronova u Rumunjsku, zbog kojih su posljednjih mjeseci više puta podizani borbeni zrakoplovi.

NATO-ovo Združeno zapovjedništvo Brunssum objavilo je da je broj podizanja borbenih zrakoplova u srpnju bio 250 posto veći nego godinu prije.

"Brojke ne lažu", poručili su.

Dodatnu zabrinutost izazvao je i nedavni slučaj u Njemačkoj, gdje je uz ukrajinski teretni zrakoplov Antonov An-124 u zračnoj luci Leipzig/Halle pronađen dron s eksplozivom i detonatorom.

U Litvi su ranije ove godine izdana i upozorenja na zračni napad nakon što je dron letio blizu granice u susjednoj Bjelorusiji.

Nova američka procjena dolazi i u trenutku zabrinutosti zbog zaliha streljiva nakon velikih isporuka Ukrajini i potrošnje u sukobima na Bliskom istoku. Donald Trump odbacio je tvrdnje da SAD ima problem s nedostatkom naoružanja.

"SAD ima goleme količine streljiva, osobito određenih vrsta. Osim toga, velike količine se proizvode i prema potrebi šalju u SAD", rekao je.

Britanski ministar obrane Wes Streeting upozorio je pak da su ruske provokacije protiv Ujedinjenog Kraljevstva tek "vrh ledenog brijega".

„Incidenti poput pucnjave u La Mancheu demonstrativni su, neodgovorni i osmišljeni kako bi provocirali. Britancima barem pružaju vidljivu sliku provokacija kojima smo iz Rusije izloženi svakoga dana“, rekao je.