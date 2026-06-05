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[KVIZ] Samo najveći fanovi Akija Rahimovskog i Parnog valjka mogu točno odgovoriti na ova pitanja

[KVIZ] Samo najveći fanovi Akija Rahimovskog i Parnog valjka mogu točno odgovoriti na ova pitanja
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Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Koji vam je najdraži hit i ima li za vas neko posebno značenje?

5.6.2026.
15:51
Webcafe.hr
Petar Glebov/PIXSELL
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Smatrate li se pravim poznavateljem lika i djela legendarnog Akija Rahimovskog i opusa Parnog Valjka? Povodom sjećanja na jedan od najvećih bendova naših prostora, čija je glazba obilježila generacije, pripremili smo test za sve vjerne fanove i ljubitelje njihove ostavštine. Mislite li da znate sve o njihovim počecima, legendarnim albumima i ključnim trenucima karijere?

KvizKvizoviKviz ZnanjaAki RahimovskiParni Valjak
komentara
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