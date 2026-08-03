Suzana Mančić postala baka: Kći Teodora rodila sina i dala mu tradicionalno ime

Veliki razlog za slavlje ima srpska voditeljica Suzana Mančić (69). Njezina kći Teodora Kunić (32) rodila je zdravog dječaka, čime se poznata televizijska zvijezda ostvarila u ulozi bake, piše Blic.

Dječak je rođen u ponedjeljak ujutro prirodnim putem u privatnoj klinici, a težak je 3650 grama. Porod je prošao bez komplikacija, a Teodora i njezin suprug Miroslav Talijan (55) sinu su dali tradicionalno ime Mijat.

Foto: Instagram/rodoljub stanimirovic/Screenshot

Radosna vijest dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je javnost doznala da Teodora čeka prvo dijete. Suzana tada nije skrivala uzbuđenje te je poručila kako jedva čeka dolazak prinove i da joj je najvažnije da i majka i beba budu zdravi.

Teodora je prošle godine u tajnosti stupila u brak s brigadnim generalom Miroslavom Talijanom, koji je od nje stariji 23 godine. Njihova veza od početka je privlačila veliku pozornost javnosti, a sada je dobila i svoje najljepše poglavlje dolaskom sina.