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Suzana Mančić postala baka: Kći Teodora rodila sina i dala mu tradicionalno ime

Suzana Mančić postala baka: Kći Teodora rodila sina i dala mu tradicionalno ime
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Poznata voditeljica ne krije sreću zbog prinove u obitelji, a dječak je na svijet stigao prirodnim putem i dobio ime Mijat

3.8.2026.
11:20
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Veliki razlog za slavlje ima srpska voditeljica Suzana Mančić (69). Njezina kći Teodora Kunić (32) rodila je zdravog dječaka, čime se poznata televizijska zvijezda ostvarila u ulozi bake, piše Blic.

Dječak je rođen u ponedjeljak ujutro prirodnim putem u privatnoj klinici, a težak je 3650 grama. Porod je prošao bez komplikacija, a Teodora i njezin suprug Miroslav Talijan (55) sinu su dali tradicionalno ime Mijat.

Suzana Mančić postala baka: Kći Teodora rodila sina i dala mu tradicionalno ime
Foto: Instagram/rodoljub stanimirovic/Screenshot

Radosna vijest dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je javnost doznala da Teodora čeka prvo dijete. Suzana tada nije skrivala uzbuđenje te je poručila kako jedva čeka dolazak prinove i da joj je najvažnije da i majka i beba budu zdravi.

Teodora je prošle godine u tajnosti stupila u brak s brigadnim generalom Miroslavom Talijanom, koji je od nje stariji 23 godine. Njihova veza od početka je privlačila veliku pozornost javnosti, a sada je dobila i svoje najljepše poglavlje dolaskom sina.

Suzana MančićTeodora KunićPrinova Obitelj
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