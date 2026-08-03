Suzana Mančić postala baka: Kći Teodora rodila sina i dala mu tradicionalno ime
Poznata voditeljica ne krije sreću zbog prinove u obitelji, a dječak je na svijet stigao prirodnim putem i dobio ime Mijat
Veliki razlog za slavlje ima srpska voditeljica Suzana Mančić (69). Njezina kći Teodora Kunić (32) rodila je zdravog dječaka, čime se poznata televizijska zvijezda ostvarila u ulozi bake, piše Blic.
Dječak je rođen u ponedjeljak ujutro prirodnim putem u privatnoj klinici, a težak je 3650 grama. Porod je prošao bez komplikacija, a Teodora i njezin suprug Miroslav Talijan (55) sinu su dali tradicionalno ime Mijat.
Radosna vijest dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je javnost doznala da Teodora čeka prvo dijete. Suzana tada nije skrivala uzbuđenje te je poručila kako jedva čeka dolazak prinove i da joj je najvažnije da i majka i beba budu zdravi.
Teodora je prošle godine u tajnosti stupila u brak s brigadnim generalom Miroslavom Talijanom, koji je od nje stariji 23 godine. Njihova veza od početka je privlačila veliku pozornost javnosti, a sada je dobila i svoje najljepše poglavlje dolaskom sina.