Udala se kći Suzane Mančić, iza sebe već ima jedan brak s milijunašem: Evo tko je Teodora Kunić

Starija kći voditeljice i bivše "loto" djevojke Suzane Mančić (68), Teodora Kunić (31), izrekla je "sudbonosno da" svom dugogodišnjem partneru.

Foto: Instagram/screenshot

Teodora je zablistala u uskoj vjenčanici s dubokim prorezom i dugim velom koji je vukao po podu. Njezin izabranik nosio je uniformu, što je mnoge iznenadilo.

Foto: Instagram/screenshot

Nakon što su izgovorili sudbonosno "da" u crkvi, gosti su ih pozdravili bacajući konfete i gromoglasno aplaudirali. Na jednom od videozapisa zablisatala je i mama Suzana odjevena u dugačku bež suknju i plavo-sivu košulju.

Foto: Instagram Story Screenshot

Razvela se od bogataša iz Amerike

Prije toga, Teodora je bila u braku s bogatim muškarcem iz Amerike, koji je bio 20 godina stariji od nje. Njihovo vjenčanje održano je u tajnosti u Las Vegasu, a čak ni Suzana nije znala za to u trenutku vjenčanja.

Suzana je bila jako povrijeđena što joj kći nije rekla da se udaje, ali joj je Teodora objasnila da je odluka bila iznenadna. Planirala je veliku svadbu u Beogradu, kako su tada pisali mediji. Nažalost, brak s američkim milijunašem nije uspio. Razveli su se brzo, a kao glavni razlog naveli su razlike u karakterima.

