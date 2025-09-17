Suzana Mančić otkrila istinu o navodnoj romansi s Halidom Bešlićem: Zbog nje se i potukao

Dok se u regionalnim medijima godinama špekuliralo o navodnoj romansi pjevača Halida Bešlića (71) i najpoznatije "loto djevojke" Suzane Mančić (68), sama Suzana konačno je odlučila razjasniti stvari. Za Informer je otvoreno progovorila o svom odnosu s legendarnim pjevačem.

"Neko vrijeme smo radili zajedno. Gostovala sam na njegovim koncertima i uvijek smo imali odličnu energiju na nastupima diljem Jugoslavije. Ali nikakve ljubavne priče nije bilo", rekla je Mančić i dodala: "Od srca želim Halidu Bešliću da dobije ovu životnu bitku. Želim mu sve najbolje, njemu i njegovoj obitelji, i još mnogo dobrih pjesama jer on je veliki pjevač i dobar čovjek".

Inače, Halid Bešlić se početkom devedesetih potukao s kolegom Miroslavom Ilićem, upravo zbog Suzane Mančić. Estradni menadžer Vlada Perović, koji je tada bio vlasnik kluba u kojem se incident dogodio, opisao je događaj u detalje.

"Sjećam se te večeri. Nije to bila krvava tuča, ali umjetnici su se voljeli pokazati i dokazati pred lijepom ženom. E, baš ta ljepotica je bila Suzana Mančić. S njom me je upoznao Zlatko Pejaković, ona je tada pjevala pjesmu 'Ogledalce'. Bila je lijepa djevojčica, puna energije, karizmatična. Ne postoji muškarac koji se nije za njom okrenuo. Dolazila je kod mene u klub", prisjetio se.

Prema njegovim riječima, cijeli incident bio je rezultat previše popijenog alkohola i želje za dokazivanjem.

"Obojica su malo više popili, pa su se pogurkali. Miroslav je bio malo nagao kad popije, dok je Halid bio mirniji. Nije bilo krvi, psovki da. Polijevali su se pićem i gurali. U to vrijeme je normalno bilo da se muškarci zakače zbog žene. Pa, Suzi je bila ljepotica. Halid je bio zgodan, mlad, lijep, Miroslav također. Mada, on je bio gadan kad popije, zato je i dobro što ne pije već 20 godina", ispričao je Perović.

