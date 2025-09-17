Pjevačica prikupila 20.000 eura za studij: 'Program stoji 220.000 dolara, bez troškova života'

U moru mladih glazbenih talenata rijetko se pronađe netko tko već u svojim dvadesetima iza sebe ima karijeru dužu od dva desetljeća. Nera Mamić, osječka pjevačica i aranžerka, već je od djetinjstva vezana uz glazbu, a danas je glas koji stoji iza brojnih poznatih skladbi i izvođača hrvatske scene.

Šira publika možda je ne prepoznaje na prvu, no Nerin glas čuli su gotovo svi – od pjesme „Mama ŠČ!“ grupe Let 3, u kojoj je snimila desetke vokala kako bi stvorila efekt zbora, do suradnji s imenima poput Laibacha, Bijelog Dugmeta, Danijele Martinović, Tajči, Vesne Pisarović, Matije Cveka i mnogih drugih.

Danas, nakon godina rada u Hrvatskoj i na američkom tržištu, pred njom je novo poglavlje: primljena je na prestižni Berklee College of Music u Bostonu! Put prema ostvarenju tog sna otvorila je vlastitim talentom i predanošću, a uz podršku zajednice sada skuplja sredstva kako bi svoje obrazovanje i karijeru podigla na novu razinu. Ovo je priča o dragoj i skromnoj Neri Mamić:

Kako je izgledao Vaš proces prijave na Berklee i što mislite da je presudilo da Vas prime?

Prošle godine prijavila sam se na Berkleejev ljetni kamp u Italiji. Njihovi profesori su me tamo „snimili“ i dali priliku da besplatno audiciram. Primljena sam, ali bez stipendije. Naravno, prvo me oprao onaj „nisam dovoljno dobra“ sindrom, a onda me jedan genijalan profesor nagovorio da ponovno audiciram. Rekao je da je siguran kako je sve bila stvar (ne)sreće i da ga moram poslušati. Tako je i bilo – ponovno sam audicirala u Londonu i dobila 40 % stipendije. A što je presudilo? Ne znam. Lako je sada biti pametan (smijeh). Mislim da sam na toj drugoj audiciji bila puno opuštenija jer sam znala što me čeka, a istovremeno nisam imala očekivanja o ishodu. Pjevala sam im jednu iznimno teatralnu, zahtjevnu i duhovitu pjesmu legendarne talijanske umjetnice Mine, „Brava“.

Foto: Visnja Ivansic

Što očekujete od studija na Berkleeju i kako mislite da će Vas oblikovati kao umjetnicu?

Znam da će zvučati smiješno, ali uistinu ne očekujem ništa. Samo sam odlučila otići za svojim snom, gdjegod me to na kraju odvelo. Možda bude totalni fijasko, a možda najbolje na svijetu! Vjerujem da ću u Berklee okruženju, koje je prije svega multikulturalno i inkluzivno, svakodnevno upijati nove glazbene jezike. A s obzirom na to da Berklee „rađa“ nove Pat Methenyje i Esperanze Spalding, sigurna sam da će me to nevjerojatno motivirati da budem bolja umjetnica.

Imate li već viziju s kojim predmetima, mentorima ili glazbenim pravcima biste se željeli posebno baviti?

Berklee nudi 15 različitih smjerova. Odabrala sam Performance: Voice, a sigurna sam da će me i na licu mjesta osvajati neki drugi programi koje ću poželjeti dodatno upisati. Profesor Dennis Montgomery III ostavio je snažan dojam na mene – voljela bih biti dio njegovog ansambla i više učiti od njega. Prilično je strog, a istovremeno topao, duhovit i impresivan u svojim demonstracijama.

Čim ste primljeni, pokrenuli ste crowdfunding kampanju. Jeste li očekivali ovakav odaziv?

Apsolutno ne. Čak sam pomislila da ću prvo morati ulupati hrpu novca u promociju te kampanje da bi uopće došla do nekoga (smijeh). Prva dva dana od objave toliko je ljudi repostalo moj reel da me tata nazvao i panično rekao: „Još samo čekam da te Stanković zove u Nedjeljom u dva.“ (smijeh) Ne mogu dovoljno zahvaliti svima koji su mi na bilo koji način pomogli da ova moja sanjiva priča počinje dobivati obrise stvarnosti. Imati ovakvu zajednicu zapravo je najveće bogatstvo u životu.

Foto: Visnja Ivansic

Foto: Visnja Ivansic

Trenutno ste prikupili više od 20.000 eura, a cilj je 60 tisuća. Hoće li i tih 20.000 biti dovoljno za početak u Bostonu? Na što će konkretno otići sredstva koja prikupljate?

Cilj je zapravo daleko veći. Program koji sam upisala košta okvirno 220 tisuća američkih dolara, bez troškova života, dakle – samo školarina. Srećom, tu je stipendija kojom su me pogurali da vjerujem kako mogu skupiti i ostatak. Sredstva koja prikupljam ići će isključivo na pokrivanje dijela školarine. Nakon ove nesebične podrške građana, prijatelja i kolega, nadam se i pomoći državnih, privatnih i glazbenih institucija jer vjerujem da ovime otvaram jedan, još uvijek prilično neprohodan put prema pop i jazz obrazovanju u Hrvatskoj.

Kako se može uključiti netko tko Vas tek sada otkriva i želi podržati kampanju?

U opisu mog Instagram profila nalazi se link na crowdfunding kampanju putem kojega se može uplatiti i simbolična donacija. Ogromna pomoć je i dijeljenje mog Instagram reela jer tako video i kampanja dolaze do potencijalnih donatora. Također, svi koji imaju korisne kontakte u Bostonu ili okolici mogu mi se slobodno javiti – trenutno mi se doslovno „puši iz glave“ dok samostalno istražujem stanove i pokušavam organizirati život u Bostonu iz Osijeka.

Za one koji ne znaju, iza sebe imate već 20 godina iskustva. Radili ste s raznim glazbenicima, od Leta 3 do Bijelog Dugmeta – koji je projekt na Vas ostavio najveći trag?

Ovo bi bilo jednostavnije pitanje da je moj glazbeni put homogen, ali on je sve samo ne to. Nabrojat ću samo neke projekte koji mi sada padaju na pamet: snimanje albuma Iz sveg klasa s Akvarelom, singla Mijenjam sve s Updownom, Modula 73 s kultnim bubnjarom Vinniejem Colaiutom, koncerti s mojim bendom Electric Corn, Big Bandom Požega, period velikih koncerata s Krankšvesterom (Tvornica, Dom sportova, Ferragosto) kada sam bila klinka od možda 20 godina, snimanje mojih autorskih pjesama s Oljom Dešićem, pjevanje u live emisijama showa Superstar i danonoćne probe u Jadran filmu… Bilo je toliko toga.

Posebno je zanimljivo da ste za “Mama ŠČ” snimili desetke vokala. Kako je izgledao taj proces i jeste li pratili bend na Eurosong?

Kad se sjetim tog snimanja, dođe mi da odem od vrata do vrata svojih susjeda i ispričam im se uz ciglicu kave (smijeh). Taj aranžman snimljen je u jednom poslijepodnevu u mojoj dnevnoj sobi. Rok za isporuku bio je kratak, moji živci tanki, a glasnice neposlušne. Danas sam, naravno, zahvalna što imam Eurosong kao suvenir jednog od najzahtjevnijih glazbenih zadataka u životu. Nažalost, broj sudionika na Eurosongu je limitiran pa nisam s Letovcima pjevala u Liverpoolu – moje vokale pustili su s matrice.

Radili ste i na američkom tržištu – po čemu se ono razlikuje od hrvatskog?

Cijelo vrijeme balansiram između jednog i drugog. Ne primjećujem velike razlike osim očite: Amerikanci, Englezi i Australci, koji su mi najčešći klijenti, plaćaju znatno više za isti umjetnički rad i nerijetko ostavljaju lijepe napojnice. S druge strane, s klijentima iz Hrvatske imam taj prisniji moment – možemo sjesti na kavu, pričati o projektu u četiri oka, čuti se milijun puta. Ovdje ljudi imaju više vremena za cjepidlačenje po pjesmi, a tamo nekako sve ide „na traci“.

Gdje se vidite nakon Berkleeja? Želite li ostati u Americi ili graditi karijeru kod kuće?

Moja mnogostranost ponekad je toliko ekstremna da se mogu vidjeti i na najsjajnijoj pozornici na turneji s, primjerice, Raye, a istovremeno i u kućnom studiju na nekom proplanku, daleko od civilizacije. U ovom trenutku bila bih najsretnija da prikupim znanje i konekcije u Americi, a zatim se vratim kući – mijenjati stvari i otvarati prostor za ono čega kronično nedostaje u Hrvatskoj.

Imate li poruku za mlade glazbenike koji bi također željeli pokušati prijaviti se na prestižni Berklee?

Imam! Ne čekajte trenutak da budete „spremni“ jer ćete svoje snove protratiti čekajući. Ja sam godinama živjela u uvjerenju da nisam dovoljno dobra, a i dalje sam sigurna da je na toj audiciji bilo puno virtuoznijih od mene. Ali nikad ne znaš koji faktor X oni traže baš toga dana kad sjede u povjerenstvu i odlučuju o tvojoj sudbini. Za početak, prijavite se na Berklee at Umbria Jazz Clinics u Perugi, Italija. To je dvotjedni Berkleejev ljetni kamp, cijenom vrlo pristupačan, a daje fenomenalan uvid u Berklee svijet bez da morate otići preko oceana. Već tamo vam se život može potpuno promijeniti i steći ćete prijatelje za cijeli život. Uz to, svi koncerti na Umbria Jazzu uključeni su u cijenu kampa pa imate priliku čuti neke od najvećih i najboljih.

